Зеленский заявил, что поставки нескольких десятков танков «не решат проблему»

Ожидалось, что решение о поставках танков Киеву может быть принято 20 января заседании контактной группы по оборонной поддержке Украины на американской базе ВВС Рамштайн в Германии. Однако этого не произошло. На их экспорт Киеву Берлин как производитель и ранее неоднократно не давал согласия ни из своих запасов, ни из стран, куда они были ранее поставлены.