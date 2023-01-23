Зеленский заявил, что поставки нескольких десятков танков «не решат проблему»
Возможное решение западных стран отправить на Украину несколько десятков танков существенно не изменит ситуацию. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью ARD.
«Когда против нас российская армия, у которой тысяча танков, ни одна страна решением, что они дают 10 танков, 20, 50, не решает проблему», — сказал украинский лидер (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, поставки танков «мотивируют» вооруженные силы Украины (ВСУ).
15 января Великобритания анонсировала передачу Украине танков Challenger 2. Вместе с тем Киев неоднократно просил об отправке вооружения США и Германию. Вашингтон пока не считает нужным поставлять Украине танки Abrams, заявили в Пентагоне 19 января. Танки Leopard 2 не спешит передавать Киеву и Берлин.
Ожидалось, что решение о поставках танков Киеву может быть принято 20 января заседании контактной группы по оборонной поддержке Украины на американской базе ВВС Рамштайн в Германии. Однако этого не произошло. На их экспорт Киеву Берлин как производитель и ранее неоднократно не давал согласия ни из своих запасов, ни из стран, куда они были ранее поставлены.
Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий раскритиковал позицию Германии и заявил, что Польша готова пожертвовать часть своего современного вооружения без участия ФРГ. Позже в МИД Германии заявили, что не будут препятствовать, если Варшава поставит Киеву имеющиеся у нее танки Leopard 2.
Ранее Польша заявляла о готовности поставить Киеву 14 обещанных ей Берлином Leopard 2 и без согласия немецких властей. В ФРГ же отмечали, что передача танков без ее разрешения будет противозаконной.