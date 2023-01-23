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Политика

В Японии сообщили о сохранении курса на мирный договор с Россией

Ведомости

Правительство Японии, несмотря на тяжелое положение в отношениях между Токио и Москвой из-за ситуации вокруг Украины, сохраняет свою приверженность политике на заключение мирного договора с Россией. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе выступления с программной речью на пленарном заседании нижней палаты парламента, передает газета Asahi.

«Японо-российские отношения находятся в сложной ситуации из-за агрессии России против Украины, но Япония будет и впредь придерживаться своей политики решения территориального вопроса и заключения мирного договора», – сказал он. 

Между тем, Кисида подчеркнул, что страны G7 продолжат вводить антироссийские санкции в поддержку Украины, а также будут работать с «глобальным Югом», чтобы предотвратить энергетический и продовольственный кризис в мире. 

21 марта 2022 г. МИД России заявил, что прекращает переговоры с властями Японии о заключении мирного договора из-за односторонних санкций, которые Токио ввел в связи со спецоперацией на Украине. Кроме того Москва отменила безвизовые поездки японцев на Курильские острова и ввела ряд других ограничений в отношении Токио.

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Осенью прошлого года Токио расширил санкции в отношении российских лиц и компаний, под ограничения попали, в частности, родственники главы Чечни Рамзана Кадырова, министра обороны Сергея Шойгу, главы Росгвардии Виктора Золотова, премьера Михаила Мишустина, зампреда Совбеза Дмитрия Медведева. Из организаций под японские санкции попали «Ростех», концерн «Калашников», холдинг «Росэлектроника», «ОДК-Климов» и др. МИД России также внес в черный список 384 членов нижней палаты парламента Японии.

В начале декабря Кисида заявил об отсутствии условий для обсуждения мирного договора с Россией и «крайне сложном» положении дел в японо-российских отношениях. Японский премьер при этом подчеркнул, что Токио продолжит курс на «решение территориального вопроса» и заключение мирного соглашения с Москвой.

Россия и Япония не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за затянувшегося спора о Южных Курилах. Состояние войны между двумя странами было официально прекращено в 1956 г., после чего СССР и Япония возобновили в соответствии с Московской декларацией дипломатические отношения. Согласно японской позиции, Россия должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды. Москва же признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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