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Латвия обязала российского посла покинуть страну до 24 февраля

Ведомости

Власти Латвии обязали российского посла Михаила Ванина покинуть страну до 24 февраля, сообщил МИД Латвии. В этот же срок Москву покинет латвийский посол, добавили в ведомстве.

«Посол России должен покинуть Латвию до 24 февраля 2023 г. Посол Латвийской Республики в России также покинет Россию до 24 февраля», – говорится в заявлении.

В сообщении сказано, что в понедельник, 23 января, Ванин был вызван в МИД Латвии. «Посол России был проинформирован о решении Латвии понизить уровень дипломатических отношений с Россией до уровня поверенного в делах с 24 февраля», – уточнили в ведомстве.

Ранее глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что страна с 24 февраля понизит уровень дипломатических отношений с Россией. Такое решение в латвийском МИДе объяснили двумя причинами: конфликтом на Украине и солидарностью с Эстонией.

До этого сегодня МИД РФ вызвал посла Эстонии Маргуса Лайдре и объявил ему о понижении уровня дипломатических отношений. Посла обязали покинуть Россию до 7 февраля. В российском МИДе такое решения объяснили тотальной русофобией со стороны Эстонии, а также целенаправленным разрушением Таллином отношений с Москвой.

В ответ МИД Эстонии заявил, что российский посол Владимир Липаев также должен покинуть Таллин до 7 февраля. Министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу пояснил, что Эстония придерживается «принципа паритета» в отношениях с РФ и будет призывать другие страны вести аналогичную политику. Решение о том, кто займет должность временного поверенного в делах, пока не принято, уточнил Рейнсалу.

Ранее по теме: Россия понизила дипломатический уровень с Эстонией и выслала посла

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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