Латвия обязала российского посла покинуть страну до 24 февраля
Власти Латвии обязали российского посла Михаила Ванина покинуть страну до 24 февраля, сообщил МИД Латвии. В этот же срок Москву покинет латвийский посол, добавили в ведомстве.
«Посол России должен покинуть Латвию до 24 февраля 2023 г. Посол Латвийской Республики в России также покинет Россию до 24 февраля», – говорится в заявлении.
В сообщении сказано, что в понедельник, 23 января, Ванин был вызван в МИД Латвии. «Посол России был проинформирован о решении Латвии понизить уровень дипломатических отношений с Россией до уровня поверенного в делах с 24 февраля», – уточнили в ведомстве.
Ранее глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что страна с 24 февраля понизит уровень дипломатических отношений с Россией. Такое решение в латвийском МИДе объяснили двумя причинами: конфликтом на Украине и солидарностью с Эстонией.
До этого сегодня МИД РФ вызвал посла Эстонии Маргуса Лайдре и объявил ему о понижении уровня дипломатических отношений. Посла обязали покинуть Россию до 7 февраля. В российском МИДе такое решения объяснили тотальной русофобией со стороны Эстонии, а также целенаправленным разрушением Таллином отношений с Москвой.
В ответ МИД Эстонии заявил, что российский посол Владимир Липаев также должен покинуть Таллин до 7 февраля. Министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу пояснил, что Эстония придерживается «принципа паритета» в отношениях с РФ и будет призывать другие страны вести аналогичную политику. Решение о том, кто займет должность временного поверенного в делах, пока не принято, уточнил Рейнсалу.