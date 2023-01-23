РБК: Шойгу сменил командующих двух военных округов
По словам источника издания, знакомого с кадровым решением, генерал-полковник Сергей Кузовлев возглавил Южный военный округ. Это же подтвердил источник РБК, близкий к Минобороны.
Западный военный округ, которым ранее командовал Сергей Кузовлев, возглавил генерал-лейтенант Евгений Никифоров.
11 января Шойгу принял решение о новых назначениях руководства специальной военной операцией. В частности, командующим Объединенной группировкой войск был назначен начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов. На этом посту он сменил главкома ВКС РФ генерала армии Сергея Суровикина, который теперь стал заместителем Герасимова. Заместителями Герасимова также назначены главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков и замначальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким, уточнили в Минобороны.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.