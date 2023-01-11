Шойгу назначил главу Генштаба Валерия Герасимова командующим СВО
Министр обороны РФ Сергей Шойгу 11 января принял решение о новых назначениях руководства специальной военной операцией. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Командующим Объединенной группировкой войск (сил) назначен начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов», — говорится в заявлении ведомства.
На этом посту он сменил главкома ВКС РФ генерала армии Сергея Суровикина, который теперь стал заместителем Герасимова. Заместителями Герасимова также назначены главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков и замначальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким, уточнили в Минобороны.
В оборонном ведомстве пояснили, что повышение уровня руководства СВО связано с «расширением масштаба решаемых в ходе ее проведения задач». Там также отметили, что необходимо организовать более тесное взаимодействие между войсками и повысить качество всех видов обеспечения и эффективности управления российской армией.
Генерал армии Сергей Суровикин был назначен командующим Объединенной группировкой войск 8 октября 2022 г. Такое решение принял Шойгу. 31 декабря президент РФ Владимир Путин вручил Суровикину орден Святого Георгия третьей степени.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.