Новым командующим СВО назначен генерал Сергей Суровикин

Сергей Суровикин родился 11 октября 1966 г. в Новосибирске. Окончил Омское высшее общевойсковое командное училище, Военную академию имени М. В. Фрунзе и Военную академию Генштаба ВС РФ. Был участником вооруженного конфликта в Таджикистане, Второй чеченской войны и военной операции в Сирии. В 2017 г. стал главнокомандующим Воздушно-космическими силами и был удостоен звания Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Сирии.