Новым командующим СВО назначен генерал Сергей Суровикин
Решением министра обороны России Сергея Шойгу командующим объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции назначен генерал армии Сергей Суровикин, сообщает Минобороны.
«Решением министра обороны Российской Федерации командующим объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения специальной военной операции назначен генерал армии Сергей Суровикин», — сообщили в ведомстве (цитата по «РИА Новости»).
В августе Путин присвоил главнокомандующему Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ Сергею Суровикину звание генерала армии.
Сергей Суровикин родился 11 октября 1966 г. в Новосибирске. Окончил Омское высшее общевойсковое командное училище, Военную академию имени М. В. Фрунзе и Военную академию Генштаба ВС РФ. Был участником вооруженного конфликта в Таджикистане, Второй чеченской войны и военной операции в Сирии. В 2017 г. стал главнокомандующим Воздушно-космическими силами и был удостоен звания Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Сирии.