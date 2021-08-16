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Путин присвоил главкому ВКС Сергею Суровикину звание генерала армии

Ведомости

Президент России Владимир Путин присвоил звание генерала армии главнокомандующему Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ Сергею Суровикину.

«Присвоить воинское звание генерала армии Суровикину Сергею Владимировичу», – говорится в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Сергей Суровикин родился 11 октября 1966 г. в Новосибирске. Окончил Омское высшее общевойсковое командное училище, Военную академию имени М. В. Фрунзе и Военную академию Генштаба ВС РФ. Был участником вооруженного конфликта в Таджикистане, Второй чеченской войны и военной операции в Сирии. В 2017 г. стал главнокомандующим Воздушно-космическими силами и был удостоен звания Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Сирии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных