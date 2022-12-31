Путин вручил Суровикину орден Святого Георгия третьей степени

«Президент Путин сегодня утром посетил штаб Южного военного округа. Он пообщался с командующими и вручил боевые знамена новым воинским формированиям», – говорил Песков, добавив, что знамена получили 1-й Донецкий, 2-й гвардейский Луганско-Северодонецкий армейские корпуса и Донецкое высшее общевойсковое командное училище.