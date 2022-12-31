Путин вручил Суровикину орден Святого Георгия третьей степени
Президент РФ Владимир Путин вручил командующему группировкой войск в зоне специальной военной операции Сергею Суровикину орден Святого Георгия третьей степени. Об этом в субботу сообщает ТАСС.
Путин наградил Суровикина в штабе Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону, который, как ранее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, посетил сегодня глава государства.
«Президент Путин сегодня утром посетил штаб Южного военного округа. Он пообщался с командующими и вручил боевые знамена новым воинским формированиям», – говорил Песков, добавив, что знамена получили 1-й Донецкий, 2-й гвардейский Луганско-Северодонецкий армейские корпуса и Донецкое высшее общевойсковое командное училище.
По данным агентства, орден Святого Георгия третьей степени Суровикину присужден за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.
«Президент вручил боевые знамена новым воинским формированиям и госнаграды военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции», — сообщили также в Кремле.
В августе Путин присвоил главнокомандующему Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ Сергею Суровикину звание генерала армии. В октябре решением министра обороны России Сергея Шойгу он был назначен командующим объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции.