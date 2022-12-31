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Путин вручил Суровикину орден Святого Георгия третьей степени

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин вручил командующему группировкой войск в зоне специальной военной операции Сергею Суровикину орден Святого Георгия третьей степени. Об этом в субботу сообщает ТАСС.

Путин наградил Суровикина в штабе Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону, который, как ранее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, посетил сегодня глава государства.

«Президент Путин сегодня утром посетил штаб Южного военного округа. Он пообщался с командующими и вручил боевые знамена новым воинским формированиям», – говорил Песков, добавив, что  знамена получили 1-й Донецкий, 2-й гвардейский Луганско-Северодонецкий армейские корпуса и Донецкое высшее общевойсковое командное училище.

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По данным агентства, орден Святого Георгия третьей степени Суровикину присужден за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. 

«Президент вручил боевые знамена новым воинским формированиям и госнаграды военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции», — сообщили также в Кремле.

В августе Путин присвоил главнокомандующему Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ Сергею Суровикину звание генерала армии. В октябре решением министра обороны России Сергея Шойгу он был назначен командующим объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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