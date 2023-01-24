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Рогов: в Бердянске у школы взорвался автомобиль местной предпринимательницы

Ведомости

Автомобиль предпринимательницы Валентины Мамай взорвался у школы №5 в Бердянске Запорожской области, по предварительным данным, она была в машине во время взрыва. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Около 16:00 на улице Руденко возле школы №5 взорван автомобиль ВАЗ, принадлежащий местному предпринимателю Валентине Мамай, которая по предварительной информации находилась в момент взрыва в автомобиле», – написал он.

Сейчас на месте инцидента работают правоохранители и МЧС.

13 января украинские спецслужбы подорвали автомобиль главы администрации Бердянского района Алексея Кичигина, он не пострадал, поскольку смог заметить на днище автомобиля подозрительный предмет. В администрации отметили, что мощность взрывного устройства составила до 1 кг в тротиловом эквиваленте. 

22 декабря 2022 г. в результате подрыва автомобиля погиб глава поселка Любимовка Каховского округа Херсонской области Андрей Штепа.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных