Президент Финляндии заявил о готовности поставлять Украине танки и обучать ВСУ

12 января президент Финляндии Саули Ниинистё допустил, что страна может передать танки Leopard Украине, однако только небольшое число. Он пояснил, что это связано с тем, что Финляндия не входит в НАТО и граничит с РФ. Позже в Хельсинки уточнили, что решение по этому вопросу будет зависеть от позиции Германии.