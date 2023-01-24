Газета
Политика

Президент Финляндии заявил о готовности поставлять Украине танки и обучать ВСУ

Ведомости

Финляндия готова передать Украине танки и обучать украинских военных. Об этом сообщил президент Финляндии Саули Ниинистё на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Видео с заявлением финского лидера опубликовано в Telegram-канале Зеленского. 

«Взять один танк тут, другой там – этого недостаточно. Нужно создавать мощное подразделение в Европе, мы обсуждаем возможность создания такого подразделения. Мы <...> со стороны Финляндии рассматриваем варианты [участия]. Хочу сказать, что мы можем проводить обучение украинских военных», — заявил он. 

Ниинистё добавил, что Хельсинки также готово содействовать созданию танкового подразделения для нужд ВСУ.

12 января президент Финляндии Саули Ниинистё допустил, что страна может передать танки Leopard Украине, однако только небольшое число. Он пояснил, что это связано с тем, что Финляндия не входит в НАТО и граничит с РФ. Позже в Хельсинки уточнили, что решение по этому вопросу будет зависеть от позиции Германии.

Ранее сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что решение Германии уже скоро будет озвучено. Он напомнил слова германских властей, что страны, которые планируют передать Украине танки Leopard 2, уже могут начинать готовить экипаж для них. По данным Bloomberg, Германия может одобрить отправку танков Leopard 2 на Украину уже в эту среду, 25 января. 

В Кремле неоднократно предупреждали о негативных последствиях отправки танков на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что передача вооружения кардинально ситуацию не изменит, однако «добавит проблем» для Украины. Ранее сегодня он заявил, что отношения России и Германии могут ухудшиться в случае поставки танков Украине.

Ранее по теме: Песков предупредил о последствиях в случае поставки немецких танков Украине

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных