Президент Финляндии заявил о готовности поставлять Украине танки и обучать ВСУ
Финляндия готова передать Украине танки и обучать украинских военных. Об этом сообщил президент Финляндии Саули Ниинистё на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Видео с заявлением финского лидера опубликовано в Telegram-канале Зеленского.
«Взять один танк тут, другой там – этого недостаточно. Нужно создавать мощное подразделение в Европе, мы обсуждаем возможность создания такого подразделения. Мы <...> со стороны Финляндии рассматриваем варианты [участия]. Хочу сказать, что мы можем проводить обучение украинских военных», — заявил он.
Ниинистё добавил, что Хельсинки также готово содействовать созданию танкового подразделения для нужд ВСУ.
12 января президент Финляндии Саули Ниинистё допустил, что страна может передать танки Leopard Украине, однако только небольшое число. Он пояснил, что это связано с тем, что Финляндия не входит в НАТО и граничит с РФ. Позже в Хельсинки уточнили, что решение по этому вопросу будет зависеть от позиции Германии.
Ранее сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что решение Германии уже скоро будет озвучено. Он напомнил слова германских властей, что страны, которые планируют передать Украине танки Leopard 2, уже могут начинать готовить экипаж для них. По данным Bloomberg, Германия может одобрить отправку танков Leopard 2 на Украину уже в эту среду, 25 января.
В Кремле неоднократно предупреждали о негативных последствиях отправки танков на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что передача вооружения кардинально ситуацию не изменит, однако «добавит проблем» для Украины. Ранее сегодня он заявил, что отношения России и Германии могут ухудшиться в случае поставки танков Украине.