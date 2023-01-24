Bloomberg узнал сроки одобрения Германией поставок танков Leopard 2 на Украину

Ранее сегодня Польша официально обратилась к Германии с просьбой разрешить поставку танков Leopard 2 Украине. После этого государственный секретарь министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ Свен Гигольд заявил, что Германия рассмотрит обращение Польши в кратчайшие сроки. До этого Варшава заявляла, что может передать Киеву вооружение и без одобрения Берлина.