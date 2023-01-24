Bloomberg узнал сроки одобрения Германией поставок танков Leopard 2 на Украину
Германия может одобрить отправку танков Leopard 2 на Украину уже в эту среду, 25 января. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.
Как утверждают собеседники издания, Берлин обеспокоен критикой союзников, а потому торопится принять решение о передаче военной техники. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался от комментариев по этому вопросу, уточняет Bloomberg.
Ранее сегодня Польша официально обратилась к Германии с просьбой разрешить поставку танков Leopard 2 Украине. После этого государственный секретарь министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ Свен Гигольд заявил, что Германия рассмотрит обращение Польши в кратчайшие сроки. До этого Варшава заявляла, что может передать Киеву вооружение и без одобрения Берлина.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг 23 января выразил уверенность, что решение Германии по вопросу передачи танков Украине уже скоро будет озвучено. Он напомнил слова германских властей, что страны, которые планируют передать Украине танки Leopard 2, уже могут начинать готовить экипаж для них.
Украина с весны требует от Германии передачи танков Leopard 2, но в Берлине в этом Киеву отказывали. При этом поставку танков Challenger 2 анонсировала Германия. По данным The Wall Street Journal, Вашингтон также склоняется к решению об отправке Киеву танков Abrams M1.
11 января президент Польши Анджей Дуда также заявил, что Варшава передаст Киеву роту танков Leopard. Ожидалось, что решение о передачу вооружения Киеву будет принято 20 января на встрече глав оборонных министерств стран – членов НАТО на американской базе в германском Рамштайне, однако договориться с Германией об этом вновь не удалось.
В МИД РФ встречу в Рамштайне назвали «провокационным подстрекательством» и «повышением ставок в конфликте». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что подобные действия могут привести к увеличению жертв и эскалации конфликта. Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Германии могут ухудшиться в случае поставки танков Украине.