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Минобороны Белоруссии сообщило об отработке ударов авиации по ПВО противника

Ведомости

Российские и белорусские летчики, входящие в состав авиационного компонента региональной группировки войск (РГВ), в рамках совместных учений на территории Белоруссии отрабатывают задачи по подавлению ПВО, а также наносят удары по позициям условного противника. Об этом сообщает пресс-служба минобороны республики.

«На Ружанском полигоне летные экипажи отрабатывают задачи по подавлению ПВО, наносят поражение пунктам управления, скоплению техники и живой силы условного противника. При этом осуществляется истребительное авиационное прикрытие ударных групп штурмовой и бомбардировочной авиации», — говорится в сообщении.

Кроме того, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 с аэродрома Мачулищи выполняет задачи по ведению воздушной разведки и управлению экипажами многоцелевых истребителей, которые патрулируют воздушное пространство республики, отметили в ведомстве.

Позже в минобороны Белоруссии добавили, что 25 января в рамках мероприятий слаживания также продолжается проверка боевой готовности соединений и воинских частей белорусской армии. Накануне, 24 января, ведомство сообщало, что белорусские военные приступили к снятию техники с длительного хранения.

В ноябре 2022 г. глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что с 22 октября Россия и Белоруссия проводят боевое слаживание соединений и частей региональной группировки войск на территории республики. Мероприятия начались после того, как Россия и Белоруссия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Общая численность российских военнослужащих в ней составит порядка 9000 человек.

Также с 16 января по 1 февраля в Белоруссии проводятся летно-тактические учения Союзного государства. Главной целью учений названо «повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач». В предыдущий раз российские и белорусские летчики отрабатывали удары по ПВО и командным пунктам 20 января.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных