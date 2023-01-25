Минобороны Белоруссии сообщило об отработке ударов авиации по ПВО противника
Российские и белорусские летчики, входящие в состав авиационного компонента региональной группировки войск (РГВ), в рамках совместных учений на территории Белоруссии отрабатывают задачи по подавлению ПВО, а также наносят удары по позициям условного противника. Об этом сообщает пресс-служба минобороны республики.
«На Ружанском полигоне летные экипажи отрабатывают задачи по подавлению ПВО, наносят поражение пунктам управления, скоплению техники и живой силы условного противника. При этом осуществляется истребительное авиационное прикрытие ударных групп штурмовой и бомбардировочной авиации», — говорится в сообщении.
Кроме того, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 с аэродрома Мачулищи выполняет задачи по ведению воздушной разведки и управлению экипажами многоцелевых истребителей, которые патрулируют воздушное пространство республики, отметили в ведомстве.
Позже в минобороны Белоруссии добавили, что 25 января в рамках мероприятий слаживания также продолжается проверка боевой готовности соединений и воинских частей белорусской армии. Накануне, 24 января, ведомство сообщало, что белорусские военные приступили к снятию техники с длительного хранения.
В ноябре 2022 г. глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что с 22 октября Россия и Белоруссия проводят боевое слаживание соединений и частей региональной группировки войск на территории республики. Мероприятия начались после того, как Россия и Белоруссия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Общая численность российских военнослужащих в ней составит порядка 9000 человек.
Также с 16 января по 1 февраля в Белоруссии проводятся летно-тактические учения Союзного государства. Главной целью учений названо «повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач». В предыдущий раз российские и белорусские летчики отрабатывали удары по ПВО и командным пунктам 20 января.