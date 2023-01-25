Минобороны Белоруссии сообщило об отработке ударов авиации по ПВО противника

В ноябре 2022 г. глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что с 22 октября Россия и Белоруссия проводят боевое слаживание соединений и частей региональной группировки войск на территории республики. Мероприятия начались после того, как Россия и Белоруссия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Общая численность российских военнослужащих в ней составит порядка 9000 человек.