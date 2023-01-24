Минобороны Белоруссии сообщило о снятии техники с хранения

Ранее президент республики Александр Лукашенко неоднократно заявлял о возросших угрозах со стороны западных стран в отношении Белоруссии. В частности он утверждал, что Киев работает над открытием второго фронта на границе с республикой. Сегодня, 24 января, он заявил, что Запад продолжает вооружать украинские войска, но в то же время Минску предлагают заключить пакт о ненападении на Украину.