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Минобороны Белоруссии сообщило о снятии техники с хранения

Ведомости

Белорусские военные приступили к снятию техники с длительного хранения в рамках боевого сглаживания региональной группировки войск (РГВ) Союзного государства, сообщает пресс-служба оборонного ведомства республики.

«В рамках проведения совместных мероприятий боевого слаживания региональной группировки войск (сил) Беларуси и России подразделения 11-й отдельной механизированной бригады приступили к снятию техники с длительного хранения», — говорится в сообщении. 

Минобороны Белоруссии также показало несколько фотографий, на которых военные подготавливают технику.

В ноябре 2022 г. глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что с 22 октября Россия и Белоруссия проводят боевое слаживание соединений и частей региональной группировки войск на территории республики. Мероприятия начались после того, как Россия и Белоруссия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Общая численность российских военнослужащих в ней составит порядка 9000 человек.

Также с 16 января по 1 февраля в Белоруссии проводятся летно-тактические учения Союзного государства. Главной целью учений названо «повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач». 

20 января минобороны Белоруссии сообщило, что российские и белорусские летчики отработали на учениях удары по ПВО и командным пунктам. 

Ранее президент республики Александр Лукашенко неоднократно заявлял о возросших угрозах со стороны западных стран в отношении Белоруссии. В частности он утверждал, что Киев работает над открытием второго фронта на границе с республикой. Сегодня, 24 января, он заявил, что Запад продолжает вооружать украинские войска, но в то же время Минску предлагают заключить пакт о ненападении на Украину.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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