Минобороны Белоруссии сообщило о снятии техники с хранения
Белорусские военные приступили к снятию техники с длительного хранения в рамках боевого сглаживания региональной группировки войск (РГВ) Союзного государства, сообщает пресс-служба оборонного ведомства республики.
«В рамках проведения совместных мероприятий боевого слаживания региональной группировки войск (сил) Беларуси и России подразделения 11-й отдельной механизированной бригады приступили к снятию техники с длительного хранения», — говорится в сообщении.
Минобороны Белоруссии также показало несколько фотографий, на которых военные подготавливают технику.
В ноябре 2022 г. глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что с 22 октября Россия и Белоруссия проводят боевое слаживание соединений и частей региональной группировки войск на территории республики. Мероприятия начались после того, как Россия и Белоруссия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Общая численность российских военнослужащих в ней составит порядка 9000 человек.
Также с 16 января по 1 февраля в Белоруссии проводятся летно-тактические учения Союзного государства. Главной целью учений названо «повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач».
20 января минобороны Белоруссии сообщило, что российские и белорусские летчики отработали на учениях удары по ПВО и командным пунктам.
Ранее президент республики Александр Лукашенко неоднократно заявлял о возросших угрозах со стороны западных стран в отношении Белоруссии. В частности он утверждал, что Киев работает над открытием второго фронта на границе с республикой. Сегодня, 24 января, он заявил, что Запад продолжает вооружать украинские войска, но в то же время Минску предлагают заключить пакт о ненападении на Украину.