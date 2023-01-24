Лукашенко заявил, что Минску предложили заключить пакт о ненападении на Украину
Белоруссии предлагают заключить пакт о ненападении на Украину, но в то же время страну продолжают вооружать, что создает потенциальную угрозу национальной безопасности республики. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании об общественно-политической обстановке и состоянии преступности в стране.
«С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их. Польша, Литва вообще очумели. Зачем это им надо? Непонятно», — сказал он (цитата по «БелТА»).
В связи с этим Лукашенко заявил, что власти будут жестко реагировать на любые попытки дестабилизации ситуации внутри страны. По словам белорусского лидера, Минску «хватает проблем» и по периметру. Он подчеркнул, что «шатаний 2020 года» в республике больше не допустят.
Ранее Лукашенко неоднократно заявлял о возросших угрозах со стороны западных стран в отношении Белоруссии. В частности, он утверждал, что Киев работает над открытием второго фронта на границе с Белоруссией.
В связи с этим осенью 2022 г. Россия и Белоруссия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Лукашенко поручил разместить небольшую часть российских военных на территории республики. 16 января в республике стартовали первые в 2023 г. российско-белорусские летно-тактические учения. Они продлятся до 1 февраля.
До этого, 12 января, украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко сообщил, что ВСУ вынуждены были отвести часть своих сил к границе с Белоруссией, поскольку опасаются наступления оттуда.