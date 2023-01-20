Летчики РФ и Белоруссии отработали на учениях удары по ПВО и командным пунктам
Российские и белорусские летчики выполнили задачи боевого применения в рамках совместного летно-тактического учения, отработав нанесение ударов по ПВО и командным пунктам условного противника, сообщило минобороны Белоруссии.
«Все экипажи отработали по запланированному заданию. Белорусские Су-30СМ прикрывали ударную группу российских бомбардировщиков Су-34, которые отработали по заданным целям», – сообщили там.
Штурмовая авиация после этого нанесла удары по средствам ПВО и командным пунктам условного противника, добавили в минобороны, а вертолеты Ми-24 – по опорным пунктам. Экипаж Ми-8МТВ-5 отработал поисково-спасательные задачи.
Первые в 2023 г. российско-белорусские летно-тактические учения стартовали 16 января в Белоруссии, самолеты ВКС России прибыли в республику 8 января. Учения продлятся до 1 февраля.
10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возросших угрозах, которые поступают от западных стран в отношении республики. В частности, он утверждал, что Киев работает над открытием второго фронта на границе с Белоруссией. В связи с этим Россия и Белоруссия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Лукашенко поручил разместить небольшую часть российских военных на территории республики. 31 октября белорусский лидер подписал указ о создании совместных с Россией учебно-боевых центров подготовки военных двух стран.
12 января главнокомандующий сухопутными войсками ВС РФ Олег Салюков побывал на одном из белорусских полигонов, где заслушал доклады о проведении боевого слаживания в составе региональной группировки войск. В тот же день украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко сообщил, что ВСУ вынуждены были отвести часть своих сил к границе с Белоруссией, поскольку опасаются наступления оттуда.