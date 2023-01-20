Летчики РФ и Белоруссии отработали на учениях удары по ПВО и командным пунктам

10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возросших угрозах, которые поступают от западных стран в отношении республики. В частности, он утверждал, что Киев работает над открытием второго фронта на границе с Белоруссией. В связи с этим Россия и Белоруссия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Лукашенко поручил разместить небольшую часть российских военных на территории республики. 31 октября белорусский лидер подписал указ о создании совместных с Россией учебно-боевых центров подготовки военных двух стран.