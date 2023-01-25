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Политика

Песков призвал не ассоциировать атаки хакерских групп с Россией

Ведомости

В Кремле считают абсурдными ассоциации каждой хакерской группы с Москвой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На брифинге Пескова попросили прокомментировать атаку такой группы Killnet, которую связывают с РФ, на инфраструктуру ФРГ в ответ на планы поставить танки Leopard Украине.

«Мы не в курсе, что это за группа. Мы искренне удивляемся, почему любую группу хакеров ассоциируют с Россией. Никто не может объяснить, почему [ассоциируют] именно с Россией, а не с какой-то, например, европейской страной. Это абсурдно», – рассказал он.

По словам Пескова, подавляющее большинство хакерских атак, в том числе на сайте президента, идет с территории США.

«Следует ли на основе этого ассоциировать все хакерские группировки с Белым домом? Наверное, звучало бы абсурдно», – добавил он.

В ходе брифинга Песков также заявил, что танки Leopard и Abrams, которые Запад собирается передать Украине, сгорят так же, как и вся остальная западная военная техника. Ущерб от поставок ляжет на плечи европейских граждан, а США, скорее всего, останутся с «хорошими барышами».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных