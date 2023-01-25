Песков призвал не ассоциировать атаки хакерских групп с Россией

«Мы не в курсе, что это за группа. Мы искренне удивляемся, почему любую группу хакеров ассоциируют с Россией. Никто не может объяснить, почему [ассоциируют] именно с Россией, а не с какой-то, например, европейской страной. Это абсурдно», – рассказал он.