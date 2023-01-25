Песков призвал не ассоциировать атаки хакерских групп с Россией
В Кремле считают абсурдными ассоциации каждой хакерской группы с Москвой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На брифинге Пескова попросили прокомментировать атаку такой группы Killnet, которую связывают с РФ, на инфраструктуру ФРГ в ответ на планы поставить танки Leopard Украине.
«Мы не в курсе, что это за группа. Мы искренне удивляемся, почему любую группу хакеров ассоциируют с Россией. Никто не может объяснить, почему [ассоциируют] именно с Россией, а не с какой-то, например, европейской страной. Это абсурдно», – рассказал он.
По словам Пескова, подавляющее большинство хакерских атак, в том числе на сайте президента, идет с территории США.
«Следует ли на основе этого ассоциировать все хакерские группировки с Белым домом? Наверное, звучало бы абсурдно», – добавил он.
В ходе брифинга Песков также заявил, что танки Leopard и Abrams, которые Запад собирается передать Украине, сгорят так же, как и вся остальная западная военная техника. Ущерб от поставок ляжет на плечи европейских граждан, а США, скорее всего, останутся с «хорошими барышами».