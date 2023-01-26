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Стрелков ответил на предложение Пригожина вступить в ЧВК «Вагнер»

Ведомости

Экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) готов рассмотреть предложение основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина поехать на фронт, «если оно будет сделано в нормальном виде», передает слова Стрелкова РБК.

«Если господин Пригожин действительно имеет такого рода серьезные предложения ко мне и хочет меня привлечь к деятельности своей организации, то в его распоряжении находится очень много сотрудников — подчеркиваю, профессиональных военных — с которыми я мог бы, не выезжая в Луганск, обсудить все условия его предложения», — заявил он.

Стрелков добавил, что имеет «крайне негативный опыт» публичных переговоров через СМИ. В разговоре с RTVI он назвал предложение Пригожина, сделанное в Telegram, «нонсенсом» и отметил, что «не собирался проситься» в ЧВК «Вагнер», однако рассмотреть такое приглашение в серьезной форме готов.

Ранее сегодня Пригожин пригласил Стрелкова прибыть на линию соприкосновения и возглавить одно из штурмовых подразделений «Вагнера». Так Пригожин отреагировал на заявление Стрелкова о том, что основателя «Вагнера» нельзя допускать в информационное поле, чтобы тот не демонстрировал «свойства своего характера». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных