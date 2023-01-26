Стрелков ответил на предложение Пригожина вступить в ЧВК «Вагнер»

«Если господин Пригожин действительно имеет такого рода серьезные предложения ко мне и хочет меня привлечь к деятельности своей организации, то в его распоряжении находится очень много сотрудников — подчеркиваю, профессиональных военных — с которыми я мог бы, не выезжая в Луганск, обсудить все условия его предложения», — заявил он.