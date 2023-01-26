Стрелков ответил на предложение Пригожина вступить в ЧВК «Вагнер»
«Если господин Пригожин действительно имеет такого рода серьезные предложения ко мне и хочет меня привлечь к деятельности своей организации, то в его распоряжении находится очень много сотрудников — подчеркиваю, профессиональных военных — с которыми я мог бы, не выезжая в Луганск, обсудить все условия его предложения», — заявил он.
Стрелков добавил, что имеет «крайне негативный опыт» публичных переговоров через СМИ. В разговоре с RTVI он назвал предложение Пригожина, сделанное в Telegram, «нонсенсом» и отметил, что «не собирался проситься» в ЧВК «Вагнер», однако рассмотреть такое приглашение в серьезной форме готов.
Ранее сегодня Пригожин пригласил Стрелкова прибыть на линию соприкосновения и возглавить одно из штурмовых подразделений «Вагнера». Так Пригожин отреагировал на заявление Стрелкова о том, что основателя «Вагнера» нельзя допускать в информационное поле, чтобы тот не демонстрировал «свойства своего характера».