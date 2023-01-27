Bloomberg: в ЕС нашли законные основания для передачи Украине части активов ЦБ РФ
В Евросоюзе нашли законные основания для использования части замороженных активов Центробанка России на восстановление Украины. Речь идет о сумме не менее 33,8 млрд евро, которые находятся в ЕС, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.
Как утверждают собеседники, юристы Еврокомиссии заявили, что использовать средства можно при определенных условиях. В частности, активы не должны быть экспроприированы, что означает, что впоследствии их придется вернуть России. Кроме того, на восстановление Украины можно направить только ликвидные российские активы, добавляют источники.
Комментируя информацию источников Bloomberg о механизме, который позволяет легально использовать часть российских активов в пользу Украины, глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас подчеркнул, что юридических оснований для ареста этих средств в ЕС нет.
«Бедные "европейские юристы" не нашли "четких юридических оснований" для ареста российских активов (но они в ЕС арестованы, без оснований ), но нашли возможность "временно" использовать российские активы на восстановление Украины. Операция по легализации украденного позорно провалена», — написал он в Telegram-канале.
Возможность использования заблокированных активов ЦБ РФ в Евросоюзе обсуждается уже длительное время. Как отмечает Bloomberg, предложение вызывает споры, поскольку в ЕС обеспокоены вопросом законности такого шага и прецедентом, который может быть создан в случае использования активов ЦБ РФ.
В середине марта министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что в результате санкций Россия лишилась доступа почти к половине собственных золотовалютных резервов за границей. Речь шла о $300 млрд.
В ноябре 2022 г. глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен предложила создать структуру для управления российскими активами. По ее словам, заблокированные средства российского Центробанка и конфискованные из-за санкций активы российских олигархов следует объединить в фонд, средства которого нужно инвестировать, а прибыль от этих инвестиций использовать для компенсационных выплат Украине. Она уточнила, что помимо 300 млрд евро резервов ЦБ РФ, страны Запада заблокировали 19 млрд евро частных средств российских бизнесменов.