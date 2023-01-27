Bloomberg: в ЕС нашли законные основания для передачи Украине части активов ЦБ РФ

Как утверждают собеседники, юристы Еврокомиссии заявили, что использовать средства можно при определенных условиях. В частности, активы не должны быть экспроприированы, что означает, что впоследствии их придется вернуть России. Кроме того, на восстановление Украины можно направить только ликвидные российские активы, добавляют источники.