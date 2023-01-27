Пентагон сообщил о ликвидации лидера ИГ в Сомали
Американские военные провели наступательную операцию в Сомали, в ходе которой ликвидировали местного лидера террористической организации «Исламское государство» (ИГ, группировка запрещена в России), следует из заявления министра обороны США Ллойда Остина.
«25 января по приказу президента американские военные провели штурмовую операцию на севере Сомали, в результате которой погибли несколько членов ИГ, в том числе Билал аль-Судани, лидер ИГ в Сомали и ключевой посредник глобальной сети», – заявил глава Пентагона.
По его словам, аль-Судани отвечал за содействие растущему присутствию ИГ в Африке и за финансирование операций группировки по всему миру, в том числе в Афганистане. В результате этой операции никто из гражданских лиц не пострадал. «Мы благодарны нашим выдающимся военнослужащим, а также нашему разведывательному сообществу и другим межведомственным партнерам за их поддержку этой успешной контртеррористической операции», – добавил он.
30 ноября 2022 г. издание Al Arabiya со ссылкой на представителя ИГ сообщило о гибели лидера группировки Абу аль-Хасан аль-Хашими аль-Курейши. По информации издания, лидер ИГ был убит в ходе боев. При этом представитель организации не уточнил место и время его гибели. Аль-Курейши называли «профессором ИГ», потому что он занимался вопросами образования на территориях, которые контролировали террористы в Сирии и Ираке.