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Пентагон сообщил о ликвидации лидера ИГ в Сомали

Ведомости

Американские военные провели наступательную операцию в Сомали, в ходе которой ликвидировали местного лидера террористической организации «Исламское государство» (ИГ, группировка запрещена в России), следует из заявления министра обороны США Ллойда Остина.

«25 января по приказу президента американские военные провели штурмовую операцию на севере Сомали, в результате которой погибли несколько членов ИГ, в том числе Билал аль-Судани, лидер ИГ в Сомали и ключевой посредник глобальной сети», – заявил глава Пентагона.

По его словам, аль-Судани отвечал за содействие растущему присутствию ИГ в Африке и за финансирование операций группировки по всему миру, в том числе в Афганистане. В результате этой операции никто из гражданских лиц не пострадал. «Мы благодарны нашим выдающимся военнослужащим, а также нашему разведывательному сообществу и другим межведомственным партнерам за их поддержку этой успешной контртеррористической операции», – добавил он.

30 ноября 2022 г. издание Al Arabiya со ссылкой на представителя ИГ сообщило о гибели лидера группировки Абу аль-Хасан аль-Хашими аль-Курейши. По информации издания, лидер ИГ был убит в ходе боев. При этом представитель организации не уточнил место и время его гибели. Аль-Курейши называли «профессором ИГ», потому что он занимался вопросами образования на территориях, которые контролировали террористы в Сирии и Ираке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных