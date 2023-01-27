Пентагон сообщил о ликвидации лидера ИГ в Сомали

По его словам, аль-Судани отвечал за содействие растущему присутствию ИГ в Африке и за финансирование операций группировки по всему миру, в том числе в Афганистане. В результате этой операции никто из гражданских лиц не пострадал. «Мы благодарны нашим выдающимся военнослужащим, а также нашему разведывательному сообществу и другим межведомственным партнерам за их поддержку этой успешной контртеррористической операции», – добавил он.