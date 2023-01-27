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Роскомнадзор назвал причину блокировки сайтов ЦРУ и ФБР

Ведомости

Решение ограничить доступ к сайтам ЦРУ и ФБР связано с распространением на этих ресурсах фейков и материалов, дискредитирующих российскую армию, пояснили в Роскомнадзоре, передает агентство ТАСС. 

На ресурсах были выявлены материалы, «содержащие недостоверную общественно значимую информацию, а также дискредитирующие Вооруженные силы», говорится в сообщении ведомства. 

В Роскомнадзоре уточнили, что заблокировали ряд ресурсов, которые принадлежат государственным структурам недружественных стран, поскольку целью опубликованных на сайтах материалов была «дестабилизация общественной и политической обстановки в РФ». 

Ранее сегодня надзорное ведомство ограничило доступ к сайтам ЦРУ и ФБР на территории России. При проверке доменов cia.gov, fbi.gov и rewardsforjustice.net в сервисе Роскомнадзора говорится, что они заблокированы. При этом причины ограничения доступа не указаны, также не обозначено, по чьему требованию были заблокированы сайты.

За III квартал 2022 г. Роскомнадзор заблокировал и удалил более 89 000 страниц в интернете, содержащих запрещенную информацию. Среди удаленных материалов — более 20 000 с фейками о специальной военной операции.

С начала спецоперации России на Украине 24 февраля Роскомнадзор начал блокировать доступ к сайтам СМИ, а также к соцсетям Twitter, Facebook и Instagram (последние две принадлежат американской компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России). 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных