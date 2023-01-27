Роскомнадзор назвал причину блокировки сайтов ЦРУ и ФБР

Ранее сегодня надзорное ведомство ограничило доступ к сайтам ЦРУ и ФБР на территории России. При проверке доменов cia.gov, fbi.gov и rewardsforjustice.net в сервисе Роскомнадзора говорится, что они заблокированы. При этом причины ограничения доступа не указаны, также не обозначено, по чьему требованию были заблокированы сайты.