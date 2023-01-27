Роскомнадзор назвал причину блокировки сайтов ЦРУ и ФБР
Решение ограничить доступ к сайтам ЦРУ и ФБР связано с распространением на этих ресурсах фейков и материалов, дискредитирующих российскую армию, пояснили в Роскомнадзоре, передает агентство ТАСС.
На ресурсах были выявлены материалы, «содержащие недостоверную общественно значимую информацию, а также дискредитирующие Вооруженные силы», говорится в сообщении ведомства.
В Роскомнадзоре уточнили, что заблокировали ряд ресурсов, которые принадлежат государственным структурам недружественных стран, поскольку целью опубликованных на сайтах материалов была «дестабилизация общественной и политической обстановки в РФ».
Ранее сегодня надзорное ведомство ограничило доступ к сайтам ЦРУ и ФБР на территории России. При проверке доменов cia.gov, fbi.gov и rewardsforjustice.net в сервисе Роскомнадзора говорится, что они заблокированы. При этом причины ограничения доступа не указаны, также не обозначено, по чьему требованию были заблокированы сайты.
За III квартал 2022 г. Роскомнадзор заблокировал и удалил более 89 000 страниц в интернете, содержащих запрещенную информацию. Среди удаленных материалов — более 20 000 с фейками о специальной военной операции.
С начала спецоперации России на Украине 24 февраля Роскомнадзор начал блокировать доступ к сайтам СМИ, а также к соцсетям Twitter, Facebook и Instagram (последние две принадлежат американской компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России).