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Telegraph: Лондон может передать истребители Киеву в случае вывода войск России

Ведомости

Великобритания может поставить украинской стороне истребители, если российские войска покинут территорию страны, передает газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники в ВВС королевства.

Как пишет издание, передача Украине истребителей «не является приоритетом» для британского военного командования. При этом собеседники газеты указывают на то, что подобные поставки могут произойти, если российские войска покинут территорию Украины и у украинских властей возникнет «необходимость проводить операции по патрулированию воздушного пространства в целях его защиты».

Издание уточняет, что на сегодняшний день передача Украине военных самолетов все же не является приоритетной задачей британского военного командования. Ряд людей, находящихся в руководстве британской армией, заявляют о недостаточном вкладе королевских ВВС и ВМС в поддержку Украины, призывая поставлять больше видов вооружений.

16 января стало известно, что королевство предоставит Украине 100 единиц бронетехники, включая 50 бронетранспортеров (БТР) Bulldog. Пакет военной помощи также будет включать в себя: восемь самоходных артиллерийских установок (САУ) AS-90, около сотни бронированных машин и средств защиты, включая бронетранспортеры Bulldog, пакет поддержки маневрирования, включающий возможности преодоления минных полей и наведения мостов, а также около 100 000 артиллерийских снарядов.

14 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак согласился отправить Украине танковый эскадрон, на первоначальном этапе речь идет о четырех танках Challenger 2. По данным британских СМИ, Сунак дал согласие на поставку танков с целью помочь Украине вернуть утраченные территории.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных