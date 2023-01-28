Telegraph: Лондон может передать истребители Киеву в случае вывода войск России

Как пишет издание, передача Украине истребителей «не является приоритетом» для британского военного командования. При этом собеседники газеты указывают на то, что подобные поставки могут произойти, если российские войска покинут территорию Украины и у украинских властей возникнет «необходимость проводить операции по патрулированию воздушного пространства в целях его защиты».