Telegraph: Лондон может передать истребители Киеву в случае вывода войск России
Великобритания может поставить украинской стороне истребители, если российские войска покинут территорию страны, передает газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники в ВВС королевства.
Как пишет издание, передача Украине истребителей «не является приоритетом» для британского военного командования. При этом собеседники газеты указывают на то, что подобные поставки могут произойти, если российские войска покинут территорию Украины и у украинских властей возникнет «необходимость проводить операции по патрулированию воздушного пространства в целях его защиты».
Издание уточняет, что на сегодняшний день передача Украине военных самолетов все же не является приоритетной задачей британского военного командования. Ряд людей, находящихся в руководстве британской армией, заявляют о недостаточном вкладе королевских ВВС и ВМС в поддержку Украины, призывая поставлять больше видов вооружений.
16 января стало известно, что королевство предоставит Украине 100 единиц бронетехники, включая 50 бронетранспортеров (БТР) Bulldog. Пакет военной помощи также будет включать в себя: восемь самоходных артиллерийских установок (САУ) AS-90, около сотни бронированных машин и средств защиты, включая бронетранспортеры Bulldog, пакет поддержки маневрирования, включающий возможности преодоления минных полей и наведения мостов, а также около 100 000 артиллерийских снарядов.
14 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак согласился отправить Украине танковый эскадрон, на первоначальном этапе речь идет о четырех танках Challenger 2. По данным британских СМИ, Сунак дал согласие на поставку танков с целью помочь Украине вернуть утраченные территории.