Рябков встретится с новым послом США в России Трейси в начале следующей недели

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала «Ведомостям» о планируемой встрече Рябкова и Трейси. Дипломат добавила, что «на фоне гибридной войны» США против России речи об улучшении отношений двух стран сейчас не идет. Захарова также выразила надежду, что Трейси учтет ошибки своих предшественников, и посоветовала ей «не скатываться до мессианства и менторских замашек».