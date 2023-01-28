Рябков встретится с новым послом США в России Трейси в начале следующей недели
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков встретится с новым послом США в Москве Линн Трейси в начале следующей недели. Об этом дипломат рассказал в интервью «РИА Новости».
«Любой посол, прибывающий к месту службы, после какого-то периода для того, чтобы, что называется, осмотреться и решить первоочередные вопросы своего дальнейшего нахождения на месте службы, в качестве акта, позволяющего приступить к исполнению обязанностей, передает копии верительных грамот в МИД страны пребывания», – заявил Рябков.
Дипломат отметил, что его встреча с Трейси состоится в начале следующей недели. На ней пройдет передача копий верительных грамот.
Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала «Ведомостям» о планируемой встрече Рябкова и Трейси. Дипломат добавила, что «на фоне гибридной войны» США против России речи об улучшении отношений двух стран сейчас не идет. Захарова также выразила надежду, что Трейси учтет ошибки своих предшественников, и посоветовала ей «не скатываться до мессианства и менторских замашек».
Линн Трейси прибыла в Москву 26 января. Ее кандидатуру, выдвинутую президентом США Джо Байденом, сенат США поддержал в декабре 2022 г. Ранее дипломат уже работала в России в качестве заместителя посла в Москве. Трейси станет первой женщиной на должности посла США в России. Российская сторона дала согласие на это назначение.