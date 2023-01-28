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Рябков встретится с новым послом США в России Трейси в начале следующей недели

Ведомости

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков встретится с новым послом США в Москве Линн Трейси в начале следующей недели. Об этом дипломат рассказал в интервью «РИА Новости».

«Любой посол, прибывающий к месту службы, после какого-то периода для того, чтобы, что называется, осмотреться и решить первоочередные вопросы своего дальнейшего нахождения на месте службы, в качестве акта, позволяющего приступить к исполнению обязанностей, передает копии верительных грамот в МИД страны пребывания», – заявил Рябков.

Дипломат отметил, что его встреча с Трейси состоится в начале следующей недели. На ней пройдет передача копий верительных грамот.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала «Ведомостям» о планируемой встрече Рябкова и Трейси. Дипломат добавила, что «на фоне гибридной войны» США против России речи об улучшении отношений двух стран сейчас не идет. Захарова также выразила надежду, что Трейси учтет ошибки своих предшественников, и посоветовала ей «не скатываться до мессианства и менторских замашек».

Линн Трейси прибыла в Москву 26 января. Ее кандидатуру, выдвинутую президентом США Джо Байденом, сенат США поддержал в декабре 2022 г. Ранее дипломат уже работала в России в качестве заместителя посла в Москве. Трейси станет первой женщиной на должности посла США в России. Российская сторона дала согласие на это назначение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных