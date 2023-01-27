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Захарова: новый посол США посетит МИД

Ведомости

На следующей неделе новый посол США в России Линн Трейси посетит МИД РФ. Об этом «Ведомостям» сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 

«Ждем на следующей неделе нового посла США в министерстве (МИД РФ). Ее примет заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, курирующий направление. Это подразумевает необходимость начало работы послом в России. В ходе встречи будут вручены копии верительных грамот, после чего посол приступит к работе», — рассказала она.

Захарова добавила, что «на фоне гибридной войны» США против России речь об улучшении отношений двух стран сейчас не идет. По ее словам, прогрессом было бы их «не ухудшение». Захарова также выразила надежду, что Трейси учтет ошибки своих предшественников, и посоветовала ей «не скатываться до мессианства и менторских замашек».

«Хороший старт был бы — уважение к истории, культуре и ценности той страны, куда направили работать. Но странно, что ее приезд в Москву совпал с решением о поставке американских танков, худшего фона придумать для посла нельзя. Почему ее так в Вашингтоне любят, для меня большая загадка», — отметила официальный представитель МИД РФ. 

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Линн Трейси прибыла в Москву 26 января. Ее кандидатуру, выдвинутую президентом США Джо Байденом, сенат США поддержал в декабре 2022 г. Ранее дипломат уже работала в России в качестве заместителя посла в Москве. 

Трейси станет первой женщиной на должности посла США в России. Российская сторона дала согласие на это назначение. Предыдущий посол (с 2019 г.) Джон Салливан досрочно покинул должность в сентябре 2022 г. из-за болезни жены. 

В то же время в Кремле усомнились, что назначение Трейси изменит ситуацию в отношениях России и США. «Вряд ли можно связывать какие-то надежды с послом США в Москве», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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