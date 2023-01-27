Захарова: новый посол США посетит МИД

«Хороший старт был бы — уважение к истории, культуре и ценности той страны, куда направили работать. Но странно, что ее приезд в Москву совпал с решением о поставке американских танков, худшего фона придумать для посла нельзя. Почему ее так в Вашингтоне любят, для меня большая загадка», — отметила официальный представитель МИД РФ.