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Рогов сообщил о погибших при ударе HIMARS по мосту под Мелитополем

Ведомости

Днем 29 января украинские военные ударили из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по мосту через реку Молочную в Мелитопольском районе, заявил в своем Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Сегодня около 12:30 террористы УГИЛ нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по мосту через реку Молочную в пос. Светлодолинское Мелитопольского района Запорожской области», – написал он.

По данным Рогова, удар нанесли во время проведения ремонтных работ. Он сообщил, что в результате обстрела есть погибшие и раненые среди мирных граждан, и пообещал сообщить подробности случившегося позднее.

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Ранее чиновник сообщил о возросшей военной активности на запорожском направлении. Рогов заявил, что российские военные перешли в локальное наступление 19 января. Тогда он добавил, что под контроль РФ перешли четыре населенных пункта в Запорожской области.

23 января Рогов сообщил, что российские войска отодвинули линию обстрела от населенных пунктов в регионе. На следующий день он заявил, что линия фронта постепенно сдвигается к северу области. 25 января российские военные сорвали наступление ВСУ в регионе, сообщал Рогов. После этого он рассказал о перехвате стратегической инициативы в Запорожской области и заявил, что «генеральное наступление» российской армии в регионе еще впереди.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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