Рогов сообщил о погибших при ударе HIMARS по мосту под Мелитополем
Днем 29 января украинские военные ударили из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по мосту через реку Молочную в Мелитопольском районе, заявил в своем Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Сегодня около 12:30 террористы УГИЛ нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по мосту через реку Молочную в пос. Светлодолинское Мелитопольского района Запорожской области», – написал он.
По данным Рогова, удар нанесли во время проведения ремонтных работ. Он сообщил, что в результате обстрела есть погибшие и раненые среди мирных граждан, и пообещал сообщить подробности случившегося позднее.
Ранее чиновник сообщил о возросшей военной активности на запорожском направлении. Рогов заявил, что российские военные перешли в локальное наступление 19 января. Тогда он добавил, что под контроль РФ перешли четыре населенных пункта в Запорожской области.
23 января Рогов сообщил, что российские войска отодвинули линию обстрела от населенных пунктов в регионе. На следующий день он заявил, что линия фронта постепенно сдвигается к северу области. 25 января российские военные сорвали наступление ВСУ в регионе, сообщал Рогов. После этого он рассказал о перехвате стратегической инициативы в Запорожской области и заявил, что «генеральное наступление» российской армии в регионе еще впереди.