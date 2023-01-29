Рогов сообщил о погибших при ударе HIMARS по мосту под Мелитополем

23 января Рогов сообщил, что российские войска отодвинули линию обстрела от населенных пунктов в регионе. На следующий день он заявил, что линия фронта постепенно сдвигается к северу области. 25 января российские военные сорвали наступление ВСУ в регионе, сообщал Рогов. После этого он рассказал о перехвате стратегической инициативы в Запорожской области и заявил, что «генеральное наступление» российской армии в регионе еще впереди.