Рогов сообщил о перехвате стратегической инициативы в Запорожской области

На прошлой неделе чиновник сообщил о возросшей военной активности на запорожском направлении. Рогов заявил, что российские военные перешли в локальное наступление 19 января. Тогда он добавил, что под контроль РФ перешли четыре населенных пункта в Запорожской области. 21 января чиновник заявил, что за сутки российская армия продвинулась в регионе на 7 км.