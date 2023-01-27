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Рогов сообщил о перехвате стратегической инициативы в Запорожской области

Ведомости

Российские войска перехватили стратегическую инициативу в Запорожской области и ведут разведку боем. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов агентству «РИА Новости».

«Сейчас идет в основном разведка боем. Стратегическая инициатива находится у нашей армии», — сказал он.

Рогов уточнил, что «это локальные маневры». По его словам, «генеральное наступление» российской армии в регионе еще впереди.

На прошлой неделе чиновник сообщил о возросшей военной активности на запорожском направлении. Рогов заявил, что российские военные перешли в локальное наступление 19 января. Тогда он добавил, что под контроль РФ перешли четыре населенных пункта в Запорожской области. 21 января чиновник заявил, что за сутки российская армия продвинулась в регионе на 7 км.

23 января Рогов сообщил, что российские войска отодвинули линию обстрела от населенных пунктов в регионе. На следующий день он заявил, что линия фронта постепенно сдвигается к северу области. 25 января российские военные сорвали наступление ВСУ в регионе, отметил Рогов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных