Рогов сообщил о продвижении российских войск близ Орехова в Запорожской области
Близ Орехова Запорожской области российские военные перешли в локальное наступление. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает агентство «РИА Новости».
«Наши войска удерживают занятые позиции. Территория Запорожской области, освобожденная от украинских боевиков, постепенно увеличивается», — сказал он.
Рогов уточнил, что Орехов по-прежнему находится под контролем украинских военных. В то же время российским силам удалось немного отодвинуть линию фронта на этом участке, в результате ВСУ вынужденно отошли на запасные рубежи.
17 января Рогов сообщил, что украинские войска, которые до недавнего времени готовились к наступлению в Запорожской области, сменили тактику, начав возводить фортификационные сооружения на контролируемой ими части региона. Еще 9 января чиновник утверждал, что ВСУ готовятся к форсированию Днепра в районе Каховского водохранилища, чтобы подойти к Запорожской АЭС или Энергодару.
15 января президент России Владимир Путин отметил положительную динамику в проведении спецоперации. Он пояснил, что «все развивается в рамках плана Министерства обороны и Генштаба». В частности, Минобороны сообщает об успехах Вооруженных сил РФ в ДНР. Так, 12 января под контроль был взят Соледар, а 18 января — населенный пункт Соль.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.