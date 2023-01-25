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Рогов сообщил о срыве наступления ВСУ в Запорожской области

Ведомости

Планы вооруженных сил Украины (ВСУ) начать наступление в Запорожской области были сорваны. Об этом сообщил в беседе с «РИА Новости» член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Благодаря нашим упредительным действиям были сорваны планы противника осуществить широкое наступление на освобожденную часть Запорожской области с целью выйти к побережью Азовского моря», — заявил он.

В результате пресеченной попытки атаковать российские позиции украинская армия вынуждена стягивать резервы, в том числе с Донецкого направления, чтобы удержать линию фронта, добавил Рогов.

На прошлой неделе чиновник сообщил о возросшей военной активности на Запорожском направлении. По его словам, российские войска продвинулись близ Орехова, также в этом районе были взяты под контроль четыре населенных пункта.

21 января Рогов заявил, что направление города Гуляйполе стало «не менее горячим», чем Ореховское. В беседе с ТАСС он уточнил, что российские военные продолжают подавлять украинские позиции на линии соприкосновения также в селе Каменское. Ранее Минобороны отчиталось об освобождении населенного пункта Лобковое, которые находится в 9 км от Каменского. По словам Рогова, киевские власти уже не исключают выхода российских сил к Запорожью.

23 января чиновник сообщил, что российские войска отодвинули линию обстрела от населенных пунктов в регионе. На следующий день Рогов заявил, что линия фронта постепенно сдвигается к северу области.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных