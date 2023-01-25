Рогов сообщил о срыве наступления ВСУ в Запорожской области

21 января Рогов заявил, что направление города Гуляйполе стало «не менее горячим», чем Ореховское. В беседе с ТАСС он уточнил, что российские военные продолжают подавлять украинские позиции на линии соприкосновения также в селе Каменское. Ранее Минобороны отчиталось об освобождении населенного пункта Лобковое, которые находится в 9 км от Каменского. По словам Рогова, киевские власти уже не исключают выхода российских сил к Запорожью.