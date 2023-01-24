В Запорожской области сообщили о вскрытии позиций ВСУ
Российской армии в результате наступательных действий удалось вскрыть позиции вооруженных сил Украины (ВСУ) на первой линии обороны в Запорожской области. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в разговоре с «РИА Новости».
«Наша армия продолжает разведку боем в Запорожской области. Уже вскрыты позиции украинских войск на первой, а также частично на второй и третьей линиях обороны», — сказал он.
По словам Рогова, благодаря действиям российской армии линия фронта постепенно сдвигается к северу области. Ранее он сообщал, что основные бои сосредоточены в районе городов Орехов и Гуляйполе.
На прошлой неделе Рогов сообщил о возросшей военной активности в регионе. По его словам, российские войска продвинулись близ Орехова, также в этом районе были взяты под контроль четыре населенных пункта. 22 января Рогов рассказал, что украинские военные покидают свои позиции из-за наступления российских сил на запорожском направлении.