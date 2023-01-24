В Запорожской области сообщили о вскрытии позиций ВСУ

На прошлой неделе Рогов сообщил о возросшей военной активности в регионе. По его словам, российские войска продвинулись близ Орехова, также в этом районе были взяты под контроль четыре населенных пункта. 22 января Рогов рассказал, что украинские военные покидают свои позиции из-за наступления российских сил на запорожском направлении.