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В Запорожской области сообщили о вскрытии позиций ВСУ

Ведомости

Российской армии в результате наступательных действий удалось вскрыть позиции вооруженных сил Украины (ВСУ) на первой линии обороны в Запорожской области. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в разговоре с «РИА Новости».

«Наша армия продолжает разведку боем в Запорожской области. Уже вскрыты позиции украинских войск на первой, а также частично на второй и третьей линиях обороны», — сказал он. 

По словам Рогова, благодаря действиям российской армии линия фронта постепенно сдвигается к северу области. Ранее он сообщал, что основные бои сосредоточены в районе городов Орехов и Гуляйполе.

На прошлой неделе Рогов сообщил о возросшей военной активности в регионе. По его словам, российские войска продвинулись близ Орехова, также в этом районе были взяты под контроль четыре населенных пункта. 22 января Рогов рассказал, что украинские военные покидают свои позиции из-за наступления российских сил на запорожском направлении.

Ранее по теме: В Запорожской области сообщили, что ВС РФ отодвинули линию обстрела

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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