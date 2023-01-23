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В Запорожской области сообщили, что ВС РФ отодвинули линию обстрела

Ведомости

В результате наступления в Запорожской области российские войска отодвинули линию обстрела от населенных пунктов. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов, передает «РИА Новости».

«Наступательные действия позволили отодвинуть линию обстрела со стороны украинских войск мирных городов и сел Запорожской области», — рассказал он.

Рогов добавил, что российская армия также смогла «выбить» противника из ряда сел, откуда велся огонь. Ранее он заявил, что украинские войска отступили из села Каменское, сейчас населенный пункт находится в «серой зоне».

Ночью 23 января Минобороны также сообщило, что артиллерия ВС РФ уничтожила позиции ВСУ при наступлении в Запорожской области. Местоположение ликвидированных позиций противника не уточняется. 

На прошлой неделе Рогов сообщил о возросшей военной активности в регионе. По его словам, российские войска продвинулись близ Орехова, также в этом районе были взяты под контроль четыре населенных пункта.

В то же время чиновник указывал на изменения в тактике противника. 17 января он сообщил, что украинские войска, которые до недавнего времени готовились к наступлению в Запорожской области, начали возводить фортификационные сооружения. Накануне, 22 января, Рогов рассказал, что украинские военные покидают свои позиции из-за наступления российских сил на Запорожском направлении.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных