В Запорожской области сообщили, что ВС РФ отодвинули линию обстрела
В результате наступления в Запорожской области российские войска отодвинули линию обстрела от населенных пунктов. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов, передает «РИА Новости».
«Наступательные действия позволили отодвинуть линию обстрела со стороны украинских войск мирных городов и сел Запорожской области», — рассказал он.
Рогов добавил, что российская армия также смогла «выбить» противника из ряда сел, откуда велся огонь. Ранее он заявил, что украинские войска отступили из села Каменское, сейчас населенный пункт находится в «серой зоне».
Ночью 23 января Минобороны также сообщило, что артиллерия ВС РФ уничтожила позиции ВСУ при наступлении в Запорожской области. Местоположение ликвидированных позиций противника не уточняется.
В то же время чиновник указывал на изменения в тактике противника. 17 января он сообщил, что украинские войска, которые до недавнего времени готовились к наступлению в Запорожской области, начали возводить фортификационные сооружения. Накануне, 22 января, Рогов рассказал, что украинские военные покидают свои позиции из-за наступления российских сил на Запорожском направлении.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.