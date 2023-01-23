В Запорожской области сообщили, что ВС РФ отодвинули линию обстрела

В то же время чиновник указывал на изменения в тактике противника. 17 января он сообщил, что украинские войска, которые до недавнего времени готовились к наступлению в Запорожской области, начали возводить фортификационные сооружения. Накануне, 22 января, Рогов рассказал, что украинские военные покидают свои позиции из-за наступления российских сил на Запорожском направлении.