МИД Литвы сообщил о поступлении в посольства писем с угрозами взрыва
Пять посольств Литвы получили на этой неделе электронные письма с угрозами взрыва, сообщения оказались ложными, рассказала Delfi представитель по печати МИДа республики Паулина Левицките.
«Мы реагируем спокойно, это напоминает рядовую информационную атаку, дальше этим вопросом займется правоохрана», – сказала Левицките.
По данным портала, об угрозах взрыва в судах, в Вильнюсском муниципалитете, генпрокуратуре, аэропортах, торговых центрах и школах Литвы сообщалось в понедельник, вторник, четверг и пятницу, авторы одного из писем требовали выдавать визы россиянам.
После рассылки писем в посольства Литвы в разных странах, которые не уточняются, полиция проводит расследование. Подозреваемому грозит наказание в виде штрафа, ограничения свободы, ареста или лишения свободы на срок до одного года, пишет Delfi.
9 сентября Совет Евросоюза принял решение полностью приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией. Еврокомиссия рекомендовала странам — членам союза увеличить сроки выдачи виз гражданам России до 45 дней против действующих 15, выдавать их только под сроки поездки и проверять все заявки на возможные угрозы безопасности.
Позже главы МИД Польши, Латвии, Литвы и Эстонии решили принять дополнительные меры самостоятельно и согласовали ограничения въезда россиян в Шенгенскую зону через свои сухопутные границы с 19 сентября.
18 декабря прошлого года ТАСС со ссылкой на каталонские правоохранительные органы сообщил, что в Испании перехватили подозрительное письмо, которое было направлено в консульство Украины в Барселоне. В начале декабря спикер украинского МИДа Олег Николенко сообщал, что девять украинских консульств и посольств в Европе получили посылки с глазами животных. В начале января в посольство России в Риге пришла посылка с веществом неизвестного происхождения, сообщило Latvijas Radio.