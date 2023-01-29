МИД Литвы сообщил о поступлении в посольства писем с угрозами взрыва

18 декабря прошлого года ТАСС со ссылкой на каталонские правоохранительные органы сообщил, что в Испании перехватили подозрительное письмо, которое было направлено в консульство Украины в Барселоне. В начале декабря спикер украинского МИДа Олег Николенко сообщал, что девять украинских консульств и посольств в Европе получили посылки с глазами животных. В начале января в посольство России в Риге пришла посылка с веществом неизвестного происхождения, сообщило Latvijas Radio.