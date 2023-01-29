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МИД Литвы сообщил о поступлении в посольства писем с угрозами взрыва

Ведомости

Пять посольств Литвы получили на этой неделе электронные письма с угрозами взрыва, сообщения оказались ложными, рассказала Delfi представитель по печати МИДа республики Паулина Левицките.

«Мы реагируем спокойно, это напоминает рядовую информационную атаку, дальше этим вопросом займется правоохрана», – сказала Левицките.

По данным портала, об угрозах взрыва в судах, в Вильнюсском муниципалитете, генпрокуратуре, аэропортах, торговых центрах и школах Литвы сообщалось в понедельник, вторник, четверг и пятницу, авторы одного из писем требовали выдавать визы россиянам.

После рассылки писем в посольства Литвы в разных странах, которые не уточняются, полиция проводит расследование. Подозреваемому грозит наказание в виде штрафа, ограничения свободы, ареста или лишения свободы на срок до одного года, пишет Delfi.

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9 сентября Совет Евросоюза принял решение полностью приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией. Еврокомиссия рекомендовала странам — членам союза увеличить сроки выдачи виз гражданам России до 45 дней против действующих 15, выдавать их только под сроки поездки и проверять все заявки на возможные угрозы безопасности.

Позже главы МИД Польши, Латвии, Литвы и Эстонии решили принять дополнительные меры самостоятельно и согласовали ограничения въезда россиян в Шенгенскую зону через свои сухопутные границы с 19 сентября.

18 декабря прошлого года ТАСС со ссылкой на каталонские правоохранительные органы сообщил, что в Испании перехватили подозрительное письмо, которое было направлено в консульство Украины в Барселоне. В начале декабря спикер украинского МИДа Олег Николенко сообщал, что девять украинских консульств и посольств в Европе получили посылки с глазами животных. В начале января в посольство России в Риге пришла посылка с веществом неизвестного происхождения, сообщило Latvijas Radio.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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