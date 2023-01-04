Latvijas Radio: в посольство России в Риге пришла посылка с неизвестным веществом

16 декабря Содружество офицеров за международную безопасность (СОМБ) сообщило, что на главу культурного центра «Русский дом» Дмитрия Сытого в столице Центральноафриканской Республики (ЦАР) Банги было совершено покушение. Ему доставили посылку, в которой находилась взрывчатка, и взрывчатое вещество сдетонировало у него в руках. Как сообщало «РИА Новости», на месте покушения была обнаружена записка с угрозой. «Это тебе от всех французов. Русские уберутся из Африки», — было напечатано на русском языке на узком листке бумаги.