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Latvijas Radio: в посольство России в Риге пришла посылка с неизвестным веществом

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В посольство России в Риге пришла посылка с веществом неизвестного происхождения, сообщило Latvijas Radio со ссылкой на представителя латвийской полиции Симону Гравите.

«Сегодня в 13:54 (14:54 мск) получен вызов в связи с тем, что посольство России, возможно, получило подозрительную посылку, где находится вещество неизвестного происхождения. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции и других оперативных служб, выполняется проверка», – сообщила Гравите (цитата по «РИА Новости»).

По ее словам, сигнал также поступил в Государственную пожарно-спасательную службу.

16 декабря Содружество офицеров за международную безопасность (СОМБ) сообщило, что на главу культурного центра «Русский дом» Дмитрия Сытого в столице Центральноафриканской Республики (ЦАР) Банги было совершено покушение. Ему доставили посылку, в которой находилась взрывчатка, и взрывчатое вещество сдетонировало у него в руках. Как сообщало «РИА Новости», на месте покушения была обнаружена записка с угрозой. «Это тебе от всех французов. Русские уберутся из Африки», — было напечатано на русском языке на узком листке бумаги.

18 декабря ТАСС со ссылкой на каталонские правоохранительные органы сообщил, что в Испании перехватили подозрительное письмо, которое было направлено в консульство Украины в Барселоне. В начале декабря спикер украинского МИДа Олег Николенко сообщал, что девять украинских консульств и посольств в Европе получили посылки с глазами животных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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