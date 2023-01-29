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Пригожин заявил об обнаружении подразделениями «Вагнера» тел наемников в Артемовске

Ведомости

Подразделения ЧВК «Вагнер» обнаружили в Артемовске (украинское название – Бахмут) тела без кистей рук и голов, сообщили в Telegram-канале пресс-службы основателя компании Евгения Пригожина.

По его словам, также были обнаружены телефоны и «и другая информация о том, что данные тела принадлежат наемникам, которых из-за плотных боев противник не смог вытащить и таким образом попытался скрыть их личности».

«Все тела и другие доказательства в ближайшее время будут переданы в следственные органы для принятия дальнейших решений», – приводит пресс-служба слова Пригожина в ответ на запрос издания «Аргументы недели».

20 января врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин на церемонии открытия первого полуфинала кадрового конкурса «Лидеры возрождения» заявил, что Артемовск близок к оперативному окружению. Об этом писал ТАСС. По словам Пушилина, бойцы ЧВК «Вагнер» продвигаются вперед «и днем, и ночью». Врио главы ДНР отметил, что после освобождения населенного пункта Клещеевка под Артемовском «там открываются новые горизонты и <...> кардинальное улучшение позиций».

В этот же день журнал Der Spiegel сообщил, что служба внешней разведки (BND) Германии доложила бундестагу на секретном совещании о высоких потерях, которые вооруженные силы Украины несут в боях за Артемовск. По информации разведки, речь идет о трехзначном числе убитых ежедневно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных