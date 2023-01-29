Пригожин заявил об обнаружении подразделениями «Вагнера» тел наемников в Артемовске
Подразделения ЧВК «Вагнер» обнаружили в Артемовске (украинское название – Бахмут) тела без кистей рук и голов, сообщили в Telegram-канале пресс-службы основателя компании Евгения Пригожина.
По его словам, также были обнаружены телефоны и «и другая информация о том, что данные тела принадлежат наемникам, которых из-за плотных боев противник не смог вытащить и таким образом попытался скрыть их личности».
«Все тела и другие доказательства в ближайшее время будут переданы в следственные органы для принятия дальнейших решений», – приводит пресс-служба слова Пригожина в ответ на запрос издания «Аргументы недели».
20 января врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин на церемонии открытия первого полуфинала кадрового конкурса «Лидеры возрождения» заявил, что Артемовск близок к оперативному окружению. Об этом писал ТАСС. По словам Пушилина, бойцы ЧВК «Вагнер» продвигаются вперед «и днем, и ночью». Врио главы ДНР отметил, что после освобождения населенного пункта Клещеевка под Артемовском «там открываются новые горизонты и <...> кардинальное улучшение позиций».
В этот же день журнал Der Spiegel сообщил, что служба внешней разведки (BND) Германии доложила бундестагу на секретном совещании о высоких потерях, которые вооруженные силы Украины несут в боях за Артемовск. По информации разведки, речь идет о трехзначном числе убитых ежедневно.