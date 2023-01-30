Премьер-министр Шмыгаль: Украина надеется вступить в ЕС в течение двух лет
Украина рассчитывает вступить в Европейский союз в течение следующих двух лет, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет Politico.
«У нас есть очень амбициозный план по вступлению в Европейский союз в течение следующих двух лет. Поэтому мы ожидаем, что в этом году, в 2023 г., у нас может уже быть предварительная стадия переговоров», – заявил Шмыгаль в интервью изданию.
Как пишет Politico, близкие союзники Украины в ЕС, такие как Польша и страны Балтии, решительно поддерживают стремление Киева к членству в союзе. При этом многие представители «старой гвардии» ЕС настроены гораздо более осторожно в этом вопросе, поскольку Украина, как мировая сельскохозяйственная сверхдержава, может ослабить их собственные полномочия и привилегии.
В пятницу, 3 февраля, на Украине пройдет саммит ЕС – Украина, на котором одним из приоритетных вопросов станет членство страны в Европейском союзе, отмечает Politico. Вместе с тем премьер-министр Украины выразил надежду на то, что в рамках саммита Украина сможет добиться «существенного прогресса» в таких направлениях, как соглашение о безвизовом режиме для промышленных товаров, приостановка таможенных пошлин на украинский экспорт еще на год. Также Киев надеется достичь «активного прогресса» в присоединении к SEPA (Единая зона платежей в евро) и включении Украины в зону мобильного роуминга ЕС.
В прошлом году президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вступление Украины в Евросоюз займет многие годы. Глава государства добавил, что «Украина уже является членом европейской семьи», и предложил создать «европейское политическое сообщество», которое могло бы принять ее в свои ряды.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС 28 февраля 2022 г. Летом того же года глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в организацию.
В июне 2022 г. на пленарном заседании ПМЭФ президент Владимир Путин заявил, что Россия не против вступления Украины в Евросоюз, поскольку он не является военной организацией. Глава государства подчеркнул, что Россия никогда не была против экономической интеграции, российская сторона выступала против военного освоения Украины. На вопрос о целесообразности принятия Украины предстоит ответить странам – членам ЕС, добавил он.