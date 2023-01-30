Премьер-министр Шмыгаль: Украина надеется вступить в ЕС в течение двух лет

В пятницу, 3 февраля, на Украине пройдет саммит ЕС – Украина, на котором одним из приоритетных вопросов станет членство страны в Европейском союзе, отмечает Politico. Вместе с тем премьер-министр Украины выразил надежду на то, что в рамках саммита Украина сможет добиться «существенного прогресса» в таких направлениях, как соглашение о безвизовом режиме для промышленных товаров, приостановка таможенных пошлин на украинский экспорт еще на год. Также Киев надеется достичь «активного прогресса» в присоединении к SEPA (Единая зона платежей в евро) и включении Украины в зону мобильного роуминга ЕС.