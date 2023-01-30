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Политика

Варшава заявила о готовности передать истребители Киеву лишь в координации с НАТО

Ведомости

Польша передаст Украине истребители американского производства F-16 только в тесной координации с НАТО, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, передает «Польское радио».

На пресс-конференции его спросили, планирует ли Польша передать Украине свои F-16 и дальнобойные ракеты.

«Как это было несколько месяцев назад в контексте "МиГов", так же и любая другая воздушная сила будет реализовываться и, вероятно, передаваться в согласовании со странами НАТО. Мы будем действовать согласованно», – ответил премьер.

Вопрос поставок истребителей Киеву поднимается с весны 2022 г. В том же месяце Польша предлагала передать Киеву МиГ-29 в обмен на компенсацию ей в виде F-16, но официально США не одобрили эту инициативу. 25 января 2023 г. польское издание Dziennik Gazeta Prawna со ссылкой на источники в правительстве сообщило, что Варшава весной тайно передала Украине «некоторое количество» МиГ-29 по частям под видом деталей.

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26 января Politico сообщило, что страны НАТО ведут внутренние обсуждения возможности поставок истребителей Киеву. По словам участников переговоров, дебаты по авиакомпоненте могут оказаться еще более ожесточенными, чем споры о танках. На данный момент среди ярых сторонников идеи отправки истребителей на Украину упоминаются страны Балтии.

В Вашингтоне же, по словам одного из источников Politico, сообщили представителям Киева, что отправка истребителей «на данный момент невозможна». Аналогичную позицию занял и Берлин, 25 января канцлер ФРГ Олаф Шольц исключил возможность поставок боевых самолетов, объяснив это желанием не допускать дальнейшую военную эскалацию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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