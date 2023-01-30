Варшава заявила о готовности передать истребители Киеву лишь в координации с НАТО
Польша передаст Украине истребители американского производства F-16 только в тесной координации с НАТО, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, передает «Польское радио».
На пресс-конференции его спросили, планирует ли Польша передать Украине свои F-16 и дальнобойные ракеты.
«Как это было несколько месяцев назад в контексте "МиГов", так же и любая другая воздушная сила будет реализовываться и, вероятно, передаваться в согласовании со странами НАТО. Мы будем действовать согласованно», – ответил премьер.
Вопрос поставок истребителей Киеву поднимается с весны 2022 г. В том же месяце Польша предлагала передать Киеву МиГ-29 в обмен на компенсацию ей в виде F-16, но официально США не одобрили эту инициативу. 25 января 2023 г. польское издание Dziennik Gazeta Prawna со ссылкой на источники в правительстве сообщило, что Варшава весной тайно передала Украине «некоторое количество» МиГ-29 по частям под видом деталей.
26 января Politico сообщило, что страны НАТО ведут внутренние обсуждения возможности поставок истребителей Киеву. По словам участников переговоров, дебаты по авиакомпоненте могут оказаться еще более ожесточенными, чем споры о танках. На данный момент среди ярых сторонников идеи отправки истребителей на Украину упоминаются страны Балтии.
В Вашингтоне же, по словам одного из источников Politico, сообщили представителям Киева, что отправка истребителей «на данный момент невозможна». Аналогичную позицию занял и Берлин, 25 января канцлер ФРГ Олаф Шольц исключил возможность поставок боевых самолетов, объяснив это желанием не допускать дальнейшую военную эскалацию.