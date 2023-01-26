Politico: на Западе началось обсуждение поставок Киеву истребителей

Обсуждение поставок самолетов будет еще более сложным, чем согласование отправки танков, отмечает издание. Так, Вашингтон, по словам одного из дипломатов, назвал невозможной отправку истребителей Киеву, поскольку США не хотят пересекать «красную линию». В то же время, такие линии уже заявлялись прежде: например, при обсуждении поставок РСЗО HIMARS или танков Abrams.