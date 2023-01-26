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Politico: на Западе началось обсуждение поставок Киеву истребителей

Ведомости

Страны Запада после согласования отправки Украине танков начали обсуждать вопросы поставок современных истребителей, пишет газета Politico.

О том, что подобные дебаты, инициированные Киевом при поддержке стран Балтии, уже начались, изданию рассказали ряд западных чиновников и дипломатов. «Следующим естественным шагом будут истребители», – сказал один из них.

Обсуждение поставок самолетов будет еще более сложным, чем согласование отправки танков, отмечает издание. Так, Вашингтон, по словам одного из дипломатов, назвал невозможной отправку истребителей Киеву, поскольку США не хотят пересекать «красную линию». В то же время, такие линии уже заявлялись прежде: например, при обсуждении поставок РСЗО HIMARS или танков Abrams.

При этом ранее готовность поставить Киеву советские истребители выразила Словакия, а американские F-16 – Нидерланды. В то же время, канцлер ФРГ Олаф Шольц 25 января исключил возможность поставок истребителей, указав на необходимость предотвратить дальнейшую военную эскалацию.

«Поставок истребителей в Украину не будет», – сказал он.

Этот вопрос, отмечает Politico, будет, вероятно, в центре внимания на встрече союзников в следующем месяце на американской военной базе Рамштайн в Германии.

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Вечером 25 января стало известно, что США передадут Украине 31 танк M1 Abrams. Такое количество танков решено передать в связи с тем, что 31 танк M1 Abrams – это эквивалент «одного украинского танкового батальона». Незадолго до этого Берлин сообщил о планах поставить ВСУ 14 танков Leopard 2. Танки немецкого производства будут поступать со складов бундесвера. Согласно заявлению канцлера Олафа Шольца, Германия также предоставит союзникам необходимое разрешение на реэкспорт своих Leopard 2 на Украину.

25 января президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил союзников за решение начать поставки западных танков, а также заявил о необходимости поставок Киеву западных ракет и самолетов.

Москва неоднократно предупреждала о негативных последствиях отправки военной техники и, в частности, танков на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что передача вооружения кардинально ситуацию не изменит, однако «добавит проблем» для Украины. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поставки западными странами наступательного вооружения Киеву приведут к глобальной катастрофе. Он предупредил, что в таком случае России придется использовать «более мощное оружие».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных