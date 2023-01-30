Кадыров назвал сожжение Корана в Дании «религиозным терроризмом»
Датский ультраправый политик Расмус Палудан, который накануне, 29 января, сжег Коран около российского посольства в Копенгагене, является религиозным террористом, общество следует «освобождать» от таких людей. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Датский выродок "посвятил" этот поджог мне. Я бы многое простил в мой адрес, но этот поступок религиозного террориста я не прощу, как и полтора миллиарда мусульман мира. Да, религиозного террориста. Для меня подобные провокаторы — самые настоящие террористы, от которых нужно освобождать здоровое общество», — написал он в своем Telegram-канале.
Кадыров также назвал поступок активиста трусостью. Он обратил внимание, что тот проводил акцию в окружении полиции. Глава Чечни счел это боязнью Палудана «за свою жалкую душонку». По словам Кадырова, в этом выражаются «ценности западного мира».
Глава Чечни также считает, что причиной сожжения Корана стал не он, а желание датского политика спровоцировать мусульман. В связи с этим Кадыров риторически спросил руководителей Дании, как они могли допустить акцию, зная, какую реакцию в обществе могут вызвать подобные действия. Он добавил, что «когда провокатора настигнет кара», в этом будут виноваты датские власти, «а не исламский терроризм».
21 января лидер правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан публично сжег Коран перед посольством Турции в Швеции. Второй раз он провел аналогичную акцию напротив мечети в Дании, а также перед посольствами Турции и России 27 января. В третий раз, сжигая Коран перед российским посольством в Дании, Палудан заявил, что сделал это «по вине Чечни и ее лидера».
После скандальной акции в Стокгольме президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Швеции больше не стоит ждать поддержки ее заявки на вступление в НАТО от Турции после скандальных акций в Стокгольме. 29 января он заявил, что решение по членству Финляндии в НАТО, которое может принять Турция, шокирует Швецию.
Муфтии России ранее назвали сожжение Корана в Швеции кощунством. В совместном заявлении также отмечалось, что лозунги свободы слова и защиты либеральных ценностей стали прикрытием для проявления ксенофобии, исламофобии и расизма. Подобные акции муфтии назвали «ударом по всем религиям», поскольку они задевают чувства не только мусульман, но и верующих других конфессий.