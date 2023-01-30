Кадыров назвал сожжение Корана в Дании «религиозным терроризмом»

«Датский выродок "посвятил" этот поджог мне. Я бы многое простил в мой адрес, но этот поступок религиозного террориста я не прощу, как и полтора миллиарда мусульман мира. Да, религиозного террориста. Для меня подобные провокаторы — самые настоящие террористы, от которых нужно освобождать здоровое общество», — написал он в своем Telegram-канале.