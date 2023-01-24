Муфтии России назвали кощунством сожжение Корана в Швеции

Муфтии отметили, что такие акции являются «ударом по всем религиям», поскольку задевают чувства не только мусульман, но и верующих других конфессий. В заявлении также говорится, что лозунги свободы слова и защиты либеральных ценностей стали прикрытием для проявления ксенофобии, исламофобии и расизма.