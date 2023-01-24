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Муфтии России назвали кощунством сожжение Корана в Швеции

Ведомости

Ведущие централизованные организации мусульман России осуждают сожжение Корана в Швеции, подобные акции говорят о разложении европейского общества, сказано в совместном заявлении муфтиев России, передает ТАСС.

«Это не просто провокация, это оскорбление мусульман всего мира. Это кощунство. К большому сожалению, мы в очередной раз сталкиваемся с сатанинскими действиями в Европе», — говорится в документе.

Муфтии отметили, что такие акции являются «ударом по всем религиям», поскольку задевают чувства не только мусульман, но и верующих других конфессий. В заявлении также говорится, что лозунги свободы слова и защиты либеральных ценностей стали прикрытием для проявления ксенофобии, исламофобии и расизма.

По мнению авторов документа, в современной России такое поведение немыслимо. Более того, в стране защищают чувства верующих, в том числе мусульман. 

21 января лидер антиисламской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег Коран перед посольством Турции в Стокгольме. После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Швецию более не ждать поддержки заявки на вступление в НАТО. Ранее сегодня источник агентства «РИА Новости» сообщил, что переговоры Турции, Швеции и Финляндии по поводу вступления в НАТО отложены на неопределенный срок по требованию Анкары.

Ранее по теме: МИД Турции вызвал посла Нидерландов после осквернения Корана в Гааге

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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