Муфтии России назвали кощунством сожжение Корана в Швеции
Ведущие централизованные организации мусульман России осуждают сожжение Корана в Швеции, подобные акции говорят о разложении европейского общества, сказано в совместном заявлении муфтиев России, передает ТАСС.
«Это не просто провокация, это оскорбление мусульман всего мира. Это кощунство. К большому сожалению, мы в очередной раз сталкиваемся с сатанинскими действиями в Европе», — говорится в документе.
Муфтии отметили, что такие акции являются «ударом по всем религиям», поскольку задевают чувства не только мусульман, но и верующих других конфессий. В заявлении также говорится, что лозунги свободы слова и защиты либеральных ценностей стали прикрытием для проявления ксенофобии, исламофобии и расизма.
По мнению авторов документа, в современной России такое поведение немыслимо. Более того, в стране защищают чувства верующих, в том числе мусульман.
21 января лидер антиисламской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег Коран перед посольством Турции в Стокгольме. После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Швецию более не ждать поддержки заявки на вступление в НАТО. Ранее сегодня источник агентства «РИА Новости» сообщил, что переговоры Турции, Швеции и Финляндии по поводу вступления в НАТО отложены на неопределенный срок по требованию Анкары.