Забайкальцам заплатят до 3 млн рублей за захват танков Leopard и Abrams
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление о выплатах от 100 000 до 3 млн руб. забайкальцам за захват или уничтожение танков Leopard и Abrams во время спецоперации на Украине, следует из документа.
В постановлении говорится, что гражданину, которому удалось захватить танк Leopard в работоспособном состоянии любой модификации, полагается выплата в 3 млн руб., а участвующему в захвате – 500 000 руб. За уничтожение одного танка Leopard выплатят 1 млн руб., тем, кто участвовал в уничтожении, – по 150 000 руб.
На выплату могут рассчитывать те, кто захватил танк M1 Abrams или другие основные боевые танки, произведенные в странах НАТО. Захвативший танк получит 1,5 млн руб., уничтоживший – 500 000 руб. Помогавшие захватить или уничтожить танк получат 300 000 и 150 000 руб. соответственно.
25 января агентство Bloomberg со ссылкой на заявление канцлера Германии Олафа Шольца сообщило, что ФРГ объявила об отправке Украине 14 танков Leopard 2. Танки немецкого производства будут поступать со складов бундесвера. Согласно заявлению, Германия также предоставит союзникам необходимое разрешение на реэкспорт своих Leopard 2 на Украину. В тот же день министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что немецкие танки поставят Украине не ранее чем через 3-4 месяца. Но через день он пообещал Украине поставку Leopard 2 «к концу марта».
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не раз указывала на то, что накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно говорил, что поставки оружия Украине не помешают России достичь целей спецоперации.