Забайкальцам заплатят до 3 млн рублей за захват танков Leopard и Abrams

25 января агентство Bloomberg со ссылкой на заявление канцлера Германии Олафа Шольца сообщило, что ФРГ объявила об отправке Украине 14 танков Leopard 2. Танки немецкого производства будут поступать со складов бундесвера. Согласно заявлению, Германия также предоставит союзникам необходимое разрешение на реэкспорт своих Leopard 2 на Украину. В тот же день министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что немецкие танки поставят Украине не ранее чем через 3-4 месяца. Но через день он пообещал Украине поставку Leopard 2 «к концу марта».