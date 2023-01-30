WP: США отправят танки на Украину не раньше конца 2023 года

В МИД РФ отметили, что Вашингтон решился на поставку Киеву танков Abrams, чтобы «подровнять общенатовскую шеренгу». Там также раскритиковали позицию США, что подобные действия не являются эскалацией. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, «это отрицание очевидного». Ранее сегодня Рябков заявил, что после решения Запада о передаче танков Украине вести переговоры с Киевом бессмысленно.