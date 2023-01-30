WP: США отправят танки на Украину не раньше конца 2023 года
США поставят Украине 31 танк Abrams, анонсированные на прошлой неделе, в конце 2023 г. или уже в 2024 г. Об этом пишет The Washington Post.
«Они будут построены специально для Украины без брони из обедненного урана с поставкой в конце этого года или в следующем», — говорится в сообщении.
В статье уточняется, что военная техника не будет изъята из запасов США, а будет закуплена в рамках инициативы по содействию безопасности Украины.
25 января США объявили о передаче Украине 31 танка M1 Abrams, уточнив, что поставки военной техники займут месяцы. Позже президент США Джо Байден сообщил, что объем нового пакета военной помощи составит $400 млн. Он подчеркнул, что действия Запада по помощи Украине не представляют угроз для России.
В тот же день о поставке 14 танков Leopard 2 объявила Германия. В заявлении канцлера ФРГ Олафа Шольца говорится, что Берлин также разрешит союзникам отправлять свои Leopard 2 на Украину.
На фоне сообщений о передаче Киеву танков в Кремле указали на усиление прямой вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что передача вооружения кардинально ситуацию не изменит, однако «добавит проблем» для Украины.
В МИД РФ отметили, что Вашингтон решился на поставку Киеву танков Abrams, чтобы «подровнять общенатовскую шеренгу». Там также раскритиковали позицию США, что подобные действия не являются эскалацией. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, «это отрицание очевидного». Ранее сегодня Рябков заявил, что после решения Запада о передаче танков Украине вести переговоры с Киевом бессмысленно.