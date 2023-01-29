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МИД: США решились на поставку Киеву танков, чтобы «подровнять общенатовскую шеренгу»

Ведомости

Вашингтон решился на поставку Киеву танков Abrams, чтобы «подровнять общенатовскую шеренгу», заявления Вашингтона о том, что эти действия не являются эскалацией, – это отрицание очевидного, заявил «РИА Новости» заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

25 января США объявили о передаче Украине 31 танка M1 Abrams — это эквивалент «одного украинского танкового батальона». По мнению Рябкова, такое решение – «крайне деструктивный шаг» со стороны Вашингтона, в том числе с точки зрения «попытки реализовать выраженный эскалационный сценарий на Украине».

Чиновники из США, как заявил замглавы МИД, «парадоксальным образом утверждают», что поставки Киеву нового вооружения – это не эскалация, а в высказываниях представителей НАТО и США в последнее время много «прямых цитат из Оруэлла».

«Мир – это война» – буквально то, что произносится каждый день с высоких трибун и высоких кабинетов на Западе... Так и сейчас, после решения по направлению танков Abrams в значительном количестве, начинаются рассуждения о том, что это не эскалация. Отрицание очевидного», – сказал Рябков.

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По его словам, власти США решились на поставку Abrams с целью «опять подровнять общенатовскую шеренгу, свой строй, провести расчет «на первый, второй».

В администрации США ранее уточнили, что поставки военной техники займут месяцы. Позже президент США Джо Байден сообщил, что объем нового пакета военной помощи составит $400 млн.

The Wall Street Journal до этого писала, что отправка «значительного» числа танков может стать частью более широкого дипломатического соглашения с Берлином, который, в свою очередь, отправит Украине свои танки Leopard 2 и одобрит их отправку из арсеналов других западных стран.

На фоне сообщений о передаче Киеву танков в Кремле указали на усиление прямой вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что передача вооружения кардинально ситуацию не изменит, однако «добавит проблем» для Украины. Действия администрации США раскритиковал также бывший президент страны Дональд Трамп. Он заявил о риске ядерного конфликта из-за отправки военной техники на Украину.

Постоянный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал решение о поставках танков Украине, заявив, что последние события не ведут к урегулированию конфликта. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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