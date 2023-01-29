МИД: США решились на поставку Киеву танков, чтобы «подровнять общенатовскую шеренгу»
Вашингтон решился на поставку Киеву танков Abrams, чтобы «подровнять общенатовскую шеренгу», заявления Вашингтона о том, что эти действия не являются эскалацией, – это отрицание очевидного, заявил «РИА Новости» заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
25 января США объявили о передаче Украине 31 танка M1 Abrams — это эквивалент «одного украинского танкового батальона». По мнению Рябкова, такое решение – «крайне деструктивный шаг» со стороны Вашингтона, в том числе с точки зрения «попытки реализовать выраженный эскалационный сценарий на Украине».
Чиновники из США, как заявил замглавы МИД, «парадоксальным образом утверждают», что поставки Киеву нового вооружения – это не эскалация, а в высказываниях представителей НАТО и США в последнее время много «прямых цитат из Оруэлла».
«Мир – это война» – буквально то, что произносится каждый день с высоких трибун и высоких кабинетов на Западе... Так и сейчас, после решения по направлению танков Abrams в значительном количестве, начинаются рассуждения о том, что это не эскалация. Отрицание очевидного», – сказал Рябков.
По его словам, власти США решились на поставку Abrams с целью «опять подровнять общенатовскую шеренгу, свой строй, провести расчет «на первый, второй».
В администрации США ранее уточнили, что поставки военной техники займут месяцы. Позже президент США Джо Байден сообщил, что объем нового пакета военной помощи составит $400 млн.
The Wall Street Journal до этого писала, что отправка «значительного» числа танков может стать частью более широкого дипломатического соглашения с Берлином, который, в свою очередь, отправит Украине свои танки Leopard 2 и одобрит их отправку из арсеналов других западных стран.
На фоне сообщений о передаче Киеву танков в Кремле указали на усиление прямой вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что передача вооружения кардинально ситуацию не изменит, однако «добавит проблем» для Украины. Действия администрации США раскритиковал также бывший президент страны Дональд Трамп. Он заявил о риске ядерного конфликта из-за отправки военной техники на Украину.
Постоянный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал решение о поставках танков Украине, заявив, что последние события не ведут к урегулированию конфликта.