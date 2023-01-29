МИД: США решились на поставку Киеву танков, чтобы «подровнять общенатовскую шеренгу»

«Мир – это война» – буквально то, что произносится каждый день с высоких трибун и высоких кабинетов на Западе... Так и сейчас, после решения по направлению танков Abrams в значительном количестве, начинаются рассуждения о том, что это не эскалация. Отрицание очевидного», – сказал Рябков.