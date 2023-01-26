В ООН заявили, что поставки танков Киеву не ведут к миру

«Мы не будем комментировать каждый раз, когда поступает новое оружие. То, что мы хотим видеть, — это мир, справедливый мир в соответствии с Уставом ООН. Но то, что мы видим сейчас, не ведет нас в этом направлении», — заявил он (цитата по ТАСС).