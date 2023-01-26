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В ООН заявили, что поставки танков Киеву не ведут к миру

Ведомости

Последние события, которые наблюдает ООН, не ведут к урегулированию конфликта на Украине, за что выступает организация. Таким образом постоянный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировать решение о поставках танков Украине. 

«Мы не будем комментировать каждый раз, когда поступает новое оружие. То, что мы хотим видеть, — это мир, справедливый мир в соответствии с Уставом ООН. Но то, что мы видим сейчас, не ведет нас в этом направлении», — заявил он (цитата по ТАСС).

25 января США объявили о передаче Украине 31 танка M1 Abrams — это эквивалент «одного украинского танкового батальона», отметили в администрации США. Там уточнили, что поставки военной техники займут месяцы. Позже президент США Джо Байден сообщил, что объем нового пакет военной помощи составит $400 млн.

Действия администрации США раскритиковал бывший президент страны Дональд Трамп. Он заявил о риске ядерного конфликта из-за отправки военной техники на Украину.

В тот же день о поставке 14 танков Leopard 2 объявила Германия. В заявлении канцлера ФРГ Олафа Шольца говорится, что Берлин также разрешит союзникам отправлять свои Leopard 2 на Украину. 

На фоне сообщений о передаче Киеву танков в Кремле указали на усиление прямой вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что передача вооружения кардинально ситуацию не изменит, однако «добавит проблем» для Украины. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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