В ООН заявили, что поставки танков Киеву не ведут к миру
Последние события, которые наблюдает ООН, не ведут к урегулированию конфликта на Украине, за что выступает организация. Таким образом постоянный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировать решение о поставках танков Украине.
«Мы не будем комментировать каждый раз, когда поступает новое оружие. То, что мы хотим видеть, — это мир, справедливый мир в соответствии с Уставом ООН. Но то, что мы видим сейчас, не ведет нас в этом направлении», — заявил он (цитата по ТАСС).
25 января США объявили о передаче Украине 31 танка M1 Abrams — это эквивалент «одного украинского танкового батальона», отметили в администрации США. Там уточнили, что поставки военной техники займут месяцы. Позже президент США Джо Байден сообщил, что объем нового пакет военной помощи составит $400 млн.
Действия администрации США раскритиковал бывший президент страны Дональд Трамп. Он заявил о риске ядерного конфликта из-за отправки военной техники на Украину.
В тот же день о поставке 14 танков Leopard 2 объявила Германия. В заявлении канцлера ФРГ Олафа Шольца говорится, что Берлин также разрешит союзникам отправлять свои Leopard 2 на Украину.
На фоне сообщений о передаче Киеву танков в Кремле указали на усиление прямой вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что передача вооружения кардинально ситуацию не изменит, однако «добавит проблем» для Украины.