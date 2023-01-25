В Совфеде указали на уязвимость танков Abrams перед российскими системами

При этом о передаче своих танков Украине объявила и Германия, пообещав Киеву 14 Leopard 2. Согласно заявлению канцлера Олафа Шольца, Германия также предоставит союзникам необходимое разрешение на реэкспорт своих Leopard 2 на Украину. Это означает, что Украина сможет получить дополнительные танки немецкого производства, например, из Польши и ряда других стран.