В Совфеде указали на уязвимость танков Abrams перед российскими системами
Танки Abrams производства США являются уязвимыми для российских противотанковых систем, а российские военные специалисты знакомы с этой техникой, заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.
«Американские танки Abrams уязвимы перед нашими противотанковыми системами, они знакомы российским специалистам», – сказал Климов «РИА Новостям».
Сенатор также напомнил, что у России стоят на вооружении тысячи танков, поэтому поставка 31 танка из США «это вообще ни о чем в военно-техническом плане». «Эти танки [Abrams] горят по всему миру», – добавил Климов.
Ранее сегодня стало известно, что США передадут Украине 31 танк M1 Abrams. Такое количество танков решено передать в связи с тем, что 31 танк M1 Abrams – это эквивалент «одного украинского танкового батальона».
При этом о передаче своих танков Украине объявила и Германия, пообещав Киеву 14 Leopard 2. Согласно заявлению канцлера Олафа Шольца, Германия также предоставит союзникам необходимое разрешение на реэкспорт своих Leopard 2 на Украину. Это означает, что Украина сможет получить дополнительные танки немецкого производства, например, из Польши и ряда других стран.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сегодня отметил, что танки Leopard и Abrams, которые Запад собирается передать Украине, сгорят так же, как и вся остальная западная военная техника.
Российские власти неоднократно критиковали финансовую и военную помощь Запада Украине. В частности, официальный представитель МИД России Мария Захарова не раз предупреждала, что накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.