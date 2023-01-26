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В Хорватии усомнились, что поставки танков помогут Украине

Ведомости

Президент Хорватии Зоран Миланович в эфире HRT заявил, что не знает, каким образом танки помогут Украине, и подчеркнул, что республика не собирается поставлять военную технику Киеву.

«Я не знаю, как танки помогут Украине. Возможно, они сгорят также, как в Ираке. Мы не будем рассматривать это, и прошу к этому отнестись серьезно. Сам я буду настаивать на этом настолько долго, насколько смогу», — сказал он (цитата по Интерфакс). 

По мнению Милановича, отправка танков на Украину только затягивает конфликт, передает N1. Хорватский лидер заявил, что боевые действия не прекратятся, «пока США и Россия не придут к соглашению», однако пока что, добавил он, «этого не предвидится». В то же время Миланович выразил надежду, что «какие-то переговоры идут», иначе, по его мнению, мир будет «потихоньку двигаться к третьей мировой войне».

25 января Германия объявила о поставке Киеву 14 танков Leopard 2. Берлин также разрешит союзникам отправлять на Украину свои Leopard 2, говорится в заявлении канцлера ФРГ Олафа Шольца. 

В тот же день о передаче 31 танка M1 Abrams сообщили в Вашингтоне. Президент США Джо Байден уточнил, что объем нового пакет военной помощи составит $400 млн.

На фоне сообщений о передаче Киеву танков в Кремле указали на усиление прямой вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что передача вооружения кардинально ситуацию не изменит, однако «добавит проблем» для Украины. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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