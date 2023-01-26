В Хорватии усомнились, что поставки танков помогут Украине

«Я не знаю, как танки помогут Украине. Возможно, они сгорят также, как в Ираке. Мы не будем рассматривать это, и прошу к этому отнестись серьезно. Сам я буду настаивать на этом настолько долго, насколько смогу», — сказал он (цитата по Интерфакс).