МИД Китая призвал США прекратить поставки вооружения Украине
США лишь затягивают конфликт на Украине, поставляя Киеву тяжелое наступательное вооружение. Вашингтону следует прекратить отправку военной техники, если США действительно заботятся о народе Украины. Такое заявление сделала официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
«США — главный инициатор и основная движущая сила украинского кризиса, они непрерывно поставляют тяжелое и наступательное вооружение на Украину, затягивая конфликт и делая его более интенсивным», — заявила она (цитата по «РИА Новости»).
Мао Нин призвала США перестать «наживаться на войне» и создать условия для мирных переговоров между «заинтересованными сторонами».
Ранее власти Китая неоднократно заявляли, что не будут вводить санкции против России и способствовать эскалации конфликта на Украине. В то же время Пекин призывал стороны к миру и намекал на ответственность США за ситуацию на Украине.
25 января США объявили о передаче Украине 31 танка M1 Abrams, уточнив, что поставки военной техники займут месяцы. По данным The Washington Post, танки поступят на Украину не раньше конца 2023 г. Президент США Джо Байден сообщил, что объем нового пакета военной помощи составит $400 млн.
На фоне сообщений о передаче Киеву танков в Кремле указали на усиление прямой вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. В МИД РФ отметили, что Вашингтон решился на поставку Киеву танков Abrams, чтобы «подровнять общенатовскую шеренгу». Там также раскритиковали позицию США, что подобные действия не являются эскалацией. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, «это отрицание очевидного».
Ранее сегодня Рябков заявил, что после решения Запада о передаче танков Украине вести переговоры с Киевом бессмысленно. До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что президент Украины Владимир Зеленский давно перестал быть возможным собеседником для российского лидера Владимира Путина.