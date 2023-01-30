В Мариуполе задержали двух боевиков «Азова»

Осенью прошлого года в Бердянске Запорожской области задержали двух украинских националистов, готовивших теракт на энергетическом объекте. Сообщалось, что задержанные являлись участниками террористических и запрещенных в России нацформирований «Азов» и «Правый сектор», по их признанию, этот объект был выбран управлением разведки минобороны Украины, за выполнение диверсии им обещали заплатить по $1000.