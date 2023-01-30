В Мариуполе задержали двух боевиков «Азова»
За неделю сотрудники оперативных служб задержали в Мариуполе двух боевиков украинского формирования «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ), пытавшихся покинуть город под видом мирных жителей, сообщил представитель сводной роты оперативно-боевого тактического формирования «Каскад» Виталий Савин, передает ТАСС.
«За последнюю неделю мы задержали двоих боевиков "Азова". В обоих случаях теперь уже бывшие военнослужащие пытались выехать из Мариуполя под видом мирного населения», – сообщил Савин.
Один из задержанных, как сообщил Савин, оказался уроженцем Днепропетровска. Сообщается, что он участвовал в боевых действиях в составе подразделения пограничных войск, которое находилось в оперативном подчинении «Азова».
Осенью прошлого года в Бердянске Запорожской области задержали двух украинских националистов, готовивших теракт на энергетическом объекте. Сообщалось, что задержанные являлись участниками террористических и запрещенных в России нацформирований «Азов» и «Правый сектор», по их признанию, этот объект был выбран управлением разведки минобороны Украины, за выполнение диверсии им обещали заплатить по $1000.