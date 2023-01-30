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В Мариуполе задержали двух боевиков «Азова»

Ведомости

За неделю сотрудники оперативных служб задержали в Мариуполе двух боевиков украинского формирования «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ), пытавшихся покинуть город под видом мирных жителей, сообщил представитель сводной роты оперативно-боевого тактического формирования «Каскад» Виталий Савин, передает ТАСС.

«За последнюю неделю мы задержали двоих боевиков "Азова". В обоих случаях теперь уже бывшие военнослужащие пытались выехать из Мариуполя под видом мирного населения», – сообщил Савин.

Один из задержанных, как сообщил Савин, оказался уроженцем Днепропетровска. Сообщается, что он участвовал в боевых действиях в составе подразделения пограничных войск, которое находилось в оперативном подчинении «Азова».

Осенью прошлого года в Бердянске Запорожской области задержали двух украинских националистов, готовивших теракт на энергетическом объекте. Сообщалось, что задержанные являлись участниками террористических и запрещенных в России нацформирований «Азов» и «Правый сектор», по их признанию, этот объект был выбран управлением разведки минобороны Украины, за выполнение диверсии им обещали заплатить по $1000.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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