Глава Забайкалья объяснил выплаты за уничтожение танков
В Забайкальском крае выплаты за захват или уничтожение иностранных танков на Украине были введены для мотивации и поощрения забайкальцев, принимающих участие в спецоперации, заявил губернатор Александр Осипов.
«Когда кто-то пугает какими-то танками, они (забайкальские военные) с задором помчатся показать кузькину мать всем этим заморским иностранным техническим штучкам. Вот я и беспокоюсь, в первую очередь, чтобы они это делали разумно, спокойно, без излишнего задора и спешки, мудро. Ну, и второе, конечно, за результаты они достойны поощрения», – приводит его слова пресс-секретарь губернатора Любовь Чистякова (цитата по «РИА Новости»).
Осипов также отметил, что для региона важны условия, в которых находятся забайкальские военные, их оснащение, настроение и мотивация.
30 января Осипов подписал постановление о выплатах от 100 000 до 3 млн руб. забайкальцам за захват или уничтожение танков Leopard и Abrams в СВО. За уничтожение одного танка Leopard выплатят 1 млн руб., тем, кто участвовал в уничтожении, – по 150 000 руб. Захвативший танк M1 Abrams получит 1,5 млн руб., уничтоживший – 500 000 руб. Помогавшие захватить или уничтожить танк получат 300 000 и 150 000 руб. соответственно.
25 января США объявили о передаче Украине 31 танка M1 Abrams, уточнив, что поставки военной техники займут месяцы. Позже президент США Джо Байден сообщил, что объем нового пакета военной помощи составит $400 млн. Он подчеркнул, что действия Запада по помощи Украине не представляют угроз для России.
В тот же день о поставке 14 танков Leopard 2 объявила Германия. В заявлении канцлера ФРГ Олафа Шольца говорится, что Берлин также разрешит союзникам отправлять свои Leopard 2 на Украину.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не раз указывала на то, что накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.