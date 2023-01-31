Глава Забайкалья объяснил выплаты за уничтожение танков

«Когда кто-то пугает какими-то танками, они (забайкальские военные) с задором помчатся показать кузькину мать всем этим заморским иностранным техническим штучкам. Вот я и беспокоюсь, в первую очередь, чтобы они это делали разумно, спокойно, без излишнего задора и спешки, мудро. Ну, и второе, конечно, за результаты они достойны поощрения», – приводит его слова пресс-секретарь губернатора Любовь Чистякова (цитата по «РИА Новости»).