Медведев предложил пользоваться интеллектуальной собственностью Запада без лицензии
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил в ответ на санкции узаконить в стране доступ к интеллектуальной собственности западных стран без лицензии и поблагодарил тех, кто разработал пиратские версии программ.
«Осталось только принять правила об использовании их интеллектуальной собственности. Без всяких лицензий и уплаты авторского вознаграждения. Это, в том числе, и будут наши ответные санкции на их имущественные права. На всё: от кинофильмов до промышленного софта. Спасибо, кстати, и тем, кто разработал различные программы для безлицензионного применения их дорогостоящих интеллектуальных продуктов», – написал он в своем Telegram-канале.
«Адские» санкции запада, по оценке экс-президента, провалились, поскольку большинство промышленной продукции и потребительских товаров удалось заместить незападными аналогами либо же продолжить ввозить через параллельный импорт. В результате, добавил Медведев, американские компании зарабатывают на Европе, а ЕС «терпит и теряет деньги».
Ранее Роскомнадзор сообщил, что в 2022 г. получил почти на 20% больше, чем годом ранее, заявлений правообладателей о защите авторских прав, предварительные обеспечительные меры были приняты в отношении почти 350 000 сайтов с пиратским контентом. В пресс-службе также отметили, что в прошлом году поступило 12 500 определений Мосгорсуда и 38 000 заявлений правообладателей о защите авторских прав в интернете.