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Медведев предложил пользоваться интеллектуальной собственностью Запада без лицензии

Ведомости

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил в ответ на санкции узаконить в стране доступ к интеллектуальной собственности западных стран без лицензии и поблагодарил тех, кто разработал пиратские версии программ.

«Осталось только принять правила об использовании их интеллектуальной собственности. Без всяких лицензий и уплаты авторского вознаграждения. Это, в том числе, и будут наши ответные санкции на их имущественные права. На всё: от кинофильмов до промышленного софта. Спасибо, кстати, и тем, кто разработал различные программы для безлицензионного применения их дорогостоящих интеллектуальных продуктов», – написал он в своем Telegram-канале.

«Адские» санкции запада, по оценке экс-президента, провалились, поскольку большинство промышленной продукции и потребительских товаров удалось заместить незападными аналогами либо же продолжить ввозить через параллельный импорт. В результате, добавил Медведев, американские компании зарабатывают на Европе, а ЕС «терпит и теряет деньги».

Ранее Роскомнадзор сообщил, что в 2022 г. получил почти на 20% больше, чем годом ранее, заявлений правообладателей о защите авторских прав, предварительные обеспечительные меры были приняты в отношении почти 350 000 сайтов с пиратским контентом. В пресс-службе также отметили, что в прошлом году поступило 12 500 определений Мосгорсуда и 38 000 заявлений правообладателей о защите авторских прав в интернете.

Ранее по теме: Киносети и продюсеры попросили Мишустина не вводить принудительные лицензии на контент

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных