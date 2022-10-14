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Киносети и продюсеры попросили Мишустина не вводить принудительные лицензии на контент

Это может затруднить их работу по продвижению российского кино за рубежом
Мария Истомина
Андрей Гордеев / Ведомости

Крупнейшие участники киновидеорынка направили премьеру Михаилу Мишустину обращение, в котором выступили против законопроекта о принудительной лицензии на контент. «Ведомости» ознакомились с копией письма. Подлинность документа и направление его премьеру подтвердили «Ведомостям» гендиректор объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» Алексей Васясин, гендиректор «МТС медиа» Игорь Мишин, гендиректор видеосервиса Start Дмитрий Гудумак, подписавшие это обращение.

В числе подписавших письмо были крупнейшие киносети, в частности «Синема парк» и «Формула кино» (№ 1, управляет 76 кинотеатрами на 574 кинозала – здесь и далее данные исследовательской компании «Невафильм Research»), «Каро» (№ 3 – 35 кинотеатров на 246 кинозалов) и «Синема стар» (№ 8 – 24 кинотеатра на 133 кинозала). Его также подписали видеосервис Start, «МТС медиа» (управляет онлайн-кинотеатром Kion) и Ассоциация продюсеров кино и телевидения (объединяет 41 российскую продюсерскую компанию).

После начала СВО о приостановке или полном уходе из России заявили голливудские студии Universal, Disney, Warner Bros., Sony, Paramount. В марте они перестали выпускать свои киноновинки в российском прокате. Сборы кинотеатров, львиную долю которых ранее давал Голливуд, рухнули. В сентябре бокс-офис страны незначительно превысил 1 млрд руб., что на 70% меньше, чем в том же месяце 2021 г., следует из данных отраслевого издания «Бюллетень кинопрокатчика».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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