Киносети и продюсеры попросили Мишустина не вводить принудительные лицензии на контент

Киносети и продюсеры попросили Мишустина не вводить принудительные лицензии на контентЭто может затруднить их работу по продвижению российского кино за рубежом
Крупнейшие участники киновидеорынка направили премьеру Михаилу Мишустину обращение, в котором выступили против законопроекта о принудительной лицензии на контент. «Ведомости» ознакомились с копией письма. Подлинность документа и направление его премьеру подтвердили «Ведомостям» гендиректор объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» Алексей Васясин, гендиректор «МТС медиа» Игорь Мишин, гендиректор видеосервиса Start Дмитрий Гудумак, подписавшие это обращение.
В числе подписавших письмо были крупнейшие киносети, в частности «Синема парк» и «Формула кино» (№ 1, управляет 76 кинотеатрами на 574 кинозала – здесь и далее данные исследовательской компании «Невафильм Research»), «Каро» (№ 3 – 35 кинотеатров на 246 кинозалов) и «Синема стар» (№ 8 – 24 кинотеатра на 133 кинозала). Его также подписали видеосервис Start, «МТС медиа» (управляет онлайн-кинотеатром Kion) и Ассоциация продюсеров кино и телевидения (объединяет 41 российскую продюсерскую компанию).
После начала СВО о приостановке или полном уходе из России заявили голливудские студии Universal, Disney, Warner Bros., Sony, Paramount. В марте они перестали выпускать свои киноновинки в российском прокате. Сборы кинотеатров, львиную долю которых ранее давал Голливуд, рухнули. В сентябре бокс-офис страны незначительно превысил 1 млрд руб., что на 70% меньше, чем в том же месяце 2021 г., следует из данных отраслевого издания «Бюллетень кинопрокатчика».