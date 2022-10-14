Киносети и продюсеры попросили Мишустина не вводить принудительные лицензии на контент

После начала СВО о приостановке или полном уходе из России заявили голливудские студии Universal, Disney, Warner Bros., Sony, Paramount. В марте они перестали выпускать свои киноновинки в российском прокате. Сборы кинотеатров, львиную долю которых ранее давал Голливуд, рухнули. В сентябре бокс-офис страны незначительно превысил 1 млрд руб., что на 70% меньше, чем в том же месяце 2021 г., следует из данных отраслевого издания «Бюллетень кинопрокатчика».