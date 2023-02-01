ФБР не обнаружило секретных документов при обыске дома Байдена в Делавэре

10 января стало известно о первой порции найденных у Байдена засекреченных документов. Юристы президента обнаружили еще в начале ноября почти десять файлов времен вице-президентства Байдена (2009-2017 гг.) в его офисе в Penn Biden Center в Пенсильванском университете. Тогда среди обнаруженных материалов оказались разведданные об Украине, Иране и Великобритании. Белый дом со своей стороны признал, что Байден пользовался этими офисными помещениями в Вашингтоне с 2017 по 2020 г.