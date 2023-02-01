ФБР не обнаружило секретных документов при обыске дома Байдена в Делавэре
«Никаких документов с секретными пометками обнаружено не было... министерство юстиции взяло для дальнейшего рассмотрения некоторые материалы и рукописные заметки, которые, по-видимому, относятся к его времени на посту вице-президента», – рассказал он.
Обыск занял три с половиной часа, добавил адвокат.
10 января стало известно о первой порции найденных у Байдена засекреченных документов. Юристы президента обнаружили еще в начале ноября почти десять файлов времен вице-президентства Байдена (2009-2017 гг.) в его офисе в Penn Biden Center в Пенсильванском университете. Тогда среди обнаруженных материалов оказались разведданные об Украине, Иране и Великобритании. Белый дом со своей стороны признал, что Байден пользовался этими офисными помещениями в Вашингтоне с 2017 по 2020 г.
12 января юристы президента США обнаружили вторую порцию засекреченных документов в гараже и личной библиотеке главы государства в Уилмингтоне, штат Делавэр. Республиканцы после этого заявили о планах расследовать факт вывоза секретных документов Байденом.
20 января сотрудники минюста обнаружили при первом в истории обыске в частном доме действующего президента США в Уилмингтоне еще «шесть предметов, состоящих из документов с конфиденциальными отметками и сопутствующих материалов». Найденные документы относятся как к периоду работы нынешнего лидера США в сенате (где он работал с 1973 по 2009 г.), так и ко времени его пребывания на посту вице-президента Барака Обамы.
8 августа 2022 г. в доме экс-президента США Дональда Трампа прошли обыски по схожему обвинению. Как сообщала The Washington Post со ссылкой на свои источники, ФБР искало в резиденции Трампа документы, связанные с ядерным оружием. Сам Трамп и его сторонники назвали обыски частью политического преследования, проводимого администрацией Байдена.