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В Белоруссии завершились летно-тактические учения Союзного государства

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В Белоруссии завершились летно-тактические учения Союзного государства, сообщили в пресс-службе минобороны республики.

«Совместное летно-тактическое учение вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации завершено... Авиационным компонентом региональной группировки войск (сил) выполнен широкий спектр практических задач», – рассказали там.

Учения стартовали 16 января, их целью было заявлено повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач. Стороны в ходе учений должны были отработать ведение воздушной разведки, совместное патрулирование воздушного пространства вдоль границы, авиационную поддержку группировок войск, высадку тактического воздушного десанта, а также доставку грузов и эвакуацию раненых. Учение носило исключительно оборонительный характер и было направлено на обеспечение безопасности Союзного государства, отметили в минобороны Белоруссии.

31 января стало известно, что президент РФ Владимир Путин одобрил предложение правительства о создании совместных с Белоруссией центров подготовки военных двух стран. Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект этого соглашения еще в конце октября 2022 г.

До этого, 10 октября, Лукашенко заявил о возросших угрозах, которые поступают от западных стран в отношении Белоруссии. В частности он утверждал, что Киев работает над открытием второго фронта на границе с республикой. В связи с этим Россия и Белоруссия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Лукашенко поручил разместить небольшую часть российских военных на территории республики. После этого началось боевое слаживание соединений и частей региональной группировки войск на территории республики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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