В Белоруссии завершились летно-тактические учения Союзного государства
В Белоруссии завершились летно-тактические учения Союзного государства, сообщили в пресс-службе минобороны республики.
«Совместное летно-тактическое учение вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации завершено... Авиационным компонентом региональной группировки войск (сил) выполнен широкий спектр практических задач», – рассказали там.
Учения стартовали 16 января, их целью было заявлено повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач. Стороны в ходе учений должны были отработать ведение воздушной разведки, совместное патрулирование воздушного пространства вдоль границы, авиационную поддержку группировок войск, высадку тактического воздушного десанта, а также доставку грузов и эвакуацию раненых. Учение носило исключительно оборонительный характер и было направлено на обеспечение безопасности Союзного государства, отметили в минобороны Белоруссии.
31 января стало известно, что президент РФ Владимир Путин одобрил предложение правительства о создании совместных с Белоруссией центров подготовки военных двух стран. Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект этого соглашения еще в конце октября 2022 г.
До этого, 10 октября, Лукашенко заявил о возросших угрозах, которые поступают от западных стран в отношении Белоруссии. В частности он утверждал, что Киев работает над открытием второго фронта на границе с республикой. В связи с этим Россия и Белоруссия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Лукашенко поручил разместить небольшую часть российских военных на территории республики. После этого началось боевое слаживание соединений и частей региональной группировки войск на территории республики.